06 июля 2016, 15:54

Культура

LIVE: старинные брачные и геральдические витражи впервые в Москве

7 июля посетителям галереи Jart впервые за сто лет покажут уникальную коллекцию европейских витражей. В собрание вошло 39 стеклянных произведений и отдельных фрагментов из Франции, Германии, Англии, Швейцарии и Нидерландов. Храмовые, орнаментальные, фигуративные, светские витражи разных веков гости галереи смогут рассматривать в полумраке под аккомпанемент проникновенной музыки. Эксперты расскажут о ведущих мастерских XIX века, творчестве Эдуарда Дидрона и Шарля Шампинэля, шотландских брачных витражах XVII века, немецких геральдических произведениях XIX века и многом другом.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 7 июля в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


