Иск Ваенги к НТВ на 15 миллионов рублей будет рассмотрен в декабре

Елена Ваенга. Фото: ИТАР-ТАСС

Пресненский суд Москвы в четверг перенес на 20 декабря рассмотрение иска певицы Елены Ваенги к телеканалу НТВ с требованием взыскать 15 миллионов рублей за вторжение в частную жизнь и публикацию изображений певицы без ее разрешения.

Как утверждает Ваенга в своем заявлении, в феврале 2012 года в одной из программ НТВ продемонстрировали фотографию певицы и разгласили сведения о ее жизни, сообщает РАПСИ.

По словам певицы, разрешение на публикацию своих фотографий и сведений из жизни она не давала, что и послужило мотивом для обращения в суд.

Напомним, 18 октября завершилось рассмотрение другого иска певицы к средствам массовой информации. Ваенга отсудила у журнала "Только звезды" 150 тысяч рублей за незаконное использование информации о ее частной жизни, а именно о беременности.

В конце августа Останкинский суд столицы взыскал с издательского дома "Бурда" 250 тысяч рублей за опубликованную в журнале "Отдохни" информацию о беременности певицы.