Депутаты ГД хотят ввести "детский жилищный вычет"

Депутаты Госдумы предложили ввести "детский жилищный вычет"

В России хотят ввести "детский жилищный вычет", за счет которого можно будет погасить часть ипотечного кредита. Деньги будут направляться в банк из бюджета, передает телеканал "Москва 24".

Инициативу комитета ГД обсуждают депутаты. Вычет предлагается давать за каждого ребенка при его рождении. Какая сумма может быть предусмотрена по этой программе, не уточняется.

Преференция может быть введена в дополнение к льготному ипотечному кредитованию молодых семей с детьми. Сейчас для них предусмотрена пониженная процентная ставка и субсидия для погашения части долга. Также действует программа материнского капитала, который также можно использовать на выплаты по ипотеке.