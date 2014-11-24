Валентина Матвиенко предложила снизить ипотечную ставку до 6,5%

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить ставку по ипотеке до 6,5 процентов. По ее мнению, эта мера могла бы стимулировать рост экономики, сообщает МИА "Россия сегодня".

Во время парламентских слушаний, посвященных задачам развития национальной экономики в современных условиях, Матвиенко выразила уверенность, что одним из основных драйверов роста экономики является строительство. Она предложила свой способ стимулирования ипотеки: государство выделяет ВЭБу определенную сумму денег, ВЭБ выдает деньги банкам под 5 процентов, под гарантии, что банки будут выдавать ипотечные под 6,5 процентов. При этом все квартиры передаются в залог, который передается в ВЭБ, уточнила она.

"Представьте, под 6,5 процентов кредиты! Какой начнется бум, реальный бум строительства жилья. Насколько мы увеличим темпы роста экономики и решим важнейшую социальную задачу и привлечем инвестиции. Почему не принять такие неординарные нестандартные решения", - сказала сенатор.

Отметим, что сейчас ставка по ипотечным кредитам в рублях в столичных банках составляет не менее 11,45 процентов.

Самые низкие ипотечные ставки - порядка 3-4 процентов - действуют во Франции, Австрии, Германии и Великобритании. В Швейцарии жилищный кредит можно взять под 2,5 процента годовых. На территории бывшего СССР самые низкие ставки по ипотеке в Эстонии - от 3,5 до 6,5 процентов.