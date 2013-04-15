Фото: ИТАР-ТАСС

ЦБ напрасных ожиданий

При утверждении Эльвиры Набиуллиной главой Банка России депутаты хотели от нее многого: низкой инфляции, дешевых кредитов, стимулирования промышленности и сельского хозяйства, прекращения оттока капитала и удобного валютного курса. Однако самостоятельно ЦБ не справится даже с инфляцией, и Набиуллиной придется еще не раз это объяснять.

Надежда Петрова, Ъ-Деньги

Ипотека для ловких или безупречных

Стоило Дмитрию Медведеву пообещать снизить ставки по ипотеке до 10 процентов годовых в рублях, как сразу выяснилось, что подобные предложения уже есть. Правда, для получения такого кредита надо выполнить столько условий, что интереснее взять ипотеку, привязанную к инфляции, и верить, что ЦБ сумеет с ней совладать.

Максим Буйлов, Елена Ковалева, Ъ-Деньги

Офшорная метка

Что общего у бывшего мужа бывшей начальницы 28-й московской налоговой инспекции, грузинского премьера, дочери филиппинского диктатора и тысяч других экономных и находчивых граждан по всему миру? Кризис в еврозоне.

Евгений Сигал, Ъ-Деньги

Экологически чистый пиар

Мороженое с пробиотиками, "живые" конфеты и крашеный рафинад, выдаваемый за тростниковый сахар. До России наконец дошла мода на здоровые продукты. Но поскольку система их сертификации так и не создана, приставки "эко" и "био" — всего лишь хитрый маркетинговый ход.

Анастасия Каримова, Светлана Ментюкова, Ъ-Деньги

Русские в стране портвейна

Когда десять лет назад президент РФ Владимир Путин объявил курс на удвоение ВВП, ближайшим соперником в этой гонке он назвал Португалию. Она, впрочем, о вызове не знала, в забеге не участвовала, а в последние годы и вовсе ушла в депрессию, став одной из самых проблемных стран ЕС. Несмотря на это, догнать ее нам так и не удалось. Неудивительно, что отдельные российские граждане переехали туда жить.

Владимир Гендлин, Павел Кассин, Ъ-Деньги