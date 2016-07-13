В российских банках появилась ипотека с рекордно низкими ставками

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Впервые с начала кризиса российские банки стали предлагать рекордно дешевую ипотеку. По некоторым кредитам ставки доходят до 5,99 – 7 процентов годовых.

Директор корпорации "БЕСТ-Недвижимость", президент Московский ассоциации гильдии риэлторов Григорий Полторак рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это скрытый маркетинговый ход.

"Это не дешевая ипотека, а определенный маркетинговый ход. С этим нужно быть очень внимательным. Покупая квартиру с ипотекой по такой ставке, обязательно нужно обратить внимание на ограничение по срокам. Как правило, ставка распространяется только на первый год-два, а дальше все будет как обычно и без субсидирования. Нужно уточнять все моменты у банка, потому что застройщик может перестать субсидировать вашу ипотеку, и вся нагрузка ляжет на плечи заемщика", – пояснил он.

По мнению эксперта, ипотека в ближайшее время дешеветь не будет, потому что ставки по кредитам уже достаточно близки к ключевой ставке.

Как пишет "Российская газета", непривычно дешевые кредиты на покупку жилья предлагают в рамках своих совместных программ застройщики и банки. Главная причина – снижение спроса на недвижимость в летний сезон.

В июне банкам ограничили максимальный размер штрафов, которые они могут начислять просрочившему платеж заемщику. Штрафы для ипотечных должников снизили в два раза.

Если проценты начисляются на сумму кредита за период нарушения, то они не могут быть выше ключевой ставки Центробанка, установленной на день заключения договора. Банк может использовать и другой вариант санкций – рассчитать неустойку от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. В таком случае начисляется не более 0,06 процента.

Ранее размер неустойки ограничивался только в законе о потребительском кредитовании. Ограничение составляет 20 процентов годовых или 0,1 процента в день.