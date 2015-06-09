Ипотечные кредиты подешевеют на первичном рынке жилья – эксперт

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В начале лета несколько крупных российских банков снизили ставки по ипотеке. К концу года стоимость ипотечных кредитов может упасть еще на 1,5 процентных пункта, считают некоторые аналитики.

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что ипотечные кредиты подешевеют только на первичном рынке жилья.

"Не факт, что стоимость кредитов упадет, но такая вероятность есть. Это работает только на первичном рынке жилья, никакую "вторичку" в нормальный ипотечный кредит вы не купите. "Вторичка" сейчас идет за 13 – 14,5 процента. При этом шанс купить новостройку по ипотеке с господдержкой со ставкой в 10 – 12 процентов при выполнении всех требований вполне реален", – сказал он.

К концу года ипотечные кредиты могут подешеветь

Накануне Сбербанк понизил ставку по ипотеке на 1 – 2 процентных пункта, а на прошлой неделе займы подешевели в ВТБ24 и Банке Москвы.

Отметим, еще в апреле кредитование физических лиц увеличилось на 15 процентов. По данным СМИ, рост показали все кредитные продукты. Автозаймы выросли на 27 процентов, ипотека – на 15, кредиты наличными – на 13 процентов, а кредитные карты – почти на треть.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов. В 2014 году регулятор постоянно повышал ключевую ставку, объясняя свои действия борьбой с возросшими инфляционными рисками.

Однако в этом году ЦБ постепенно понижает ключевую ставку, считая, что рубль находится в относительном равновесии по отношению к бивалютной корзине. 13 марта ЦБ понизил ключевую ставку с 15 до 14 процентов годовых, а 30 апреля регулятор установил новое значение – 12,5 процента.