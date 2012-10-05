Семьи Москвы погасили 8 млрд рублей ипотеки из материнского капитала

Фото: Москва 24

Общая сумма ипотечных кредитов, погашенных за счет материнского семейного капитала (МСК), в столичном регионе превысила 8,19 миллиарда рублей. В июле эта цифра составляла всего 5,7 миллиарда рублей.

По данным столичного отделения ПФР, уже почти 20 тысяч семей направили средства МСК на частичное или полное погашение ипотеки. Таким образом, по сравнению с прошлым годом отделения ПФР в Москве и области приняли в 1,8 раза больше решений о погашении кредитов этим способом.

Напомним, сертификаты на МСК выдаются матерям после рождения второго и каждого следующего ребенка. В этом году размер МСК в России составляет 387 640 рублей 30 копеек. Его размер ежегодно индексируется. И если мама решает воспользоваться МСК через несколько лет после его получения, то она будет распоряжаться средствами по текущим тарифам.

Владельцы сертификатов на МСК могут направить деньги на улучшение жилищных условий семьи, образование детей и увеличение будущей пенсии мамы. Средствами можно распорядиться, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение жилищных кредитов: их с 2011 года можно погашать из МСК независимо от возраста ребенка.

В пенсионном фонде предупреждают, что средства материнского капитала нельзя обналичить и использовать для нужд, не указанных выше. А люди, которые предлагают воплотить в жизнь такие схемы, являются мошенниками. Более того, семьи, которые при поддержке мошенников обналичили МСК, могут быть признаны соучастниками в нецелевом использовании бюджетных средств. Высшая мера наказания за это - 10 лет лишения свободы.

Однако на сегодня фактов мошенничества с сертификатом на материнский капитал в столичном регионе не выявлено, отмечается в сообщении.