Москва заключила инвестконтракты на 50 тыс. кв. метров

Столичные власти заключили инвестконтракты на строительство около 50 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года, пишет РИА Новости.

«Около 30 инвестторгов прошло в Москве с начала года. Общая площадь земельных участков составила почти 7 гектаров, а объем застройки - 45-50 тысяч квадратных метров», - рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что среднее количество участников составило 15 претендентов на один лот. Однако чиновник не сообщил, какие объекты будут построены по этим контрактам.

С 2011 года в Москве начался пересмотр инвестиционных контрактов. Городские власти отменили реализацию тех проектов, которые могут привести к ухудшению градостроительной и транспортной ситуации в Москве.

В прошлом году были продлены инвестконтракты на 14,7 миллиона квадратных метров недвижимости, расторгнуты - на 8,2 миллиона квадратных метров.