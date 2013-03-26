Инвесторы Новой Москвы приступили к формированию Дорожного фонда

Фото: ИТАР-ТАСС

Компании, инвестирующие в объекты Новой Москвы, приступают к формированию городского Дорожного фонда, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, после поручения Сергея Собянина началось решение организационных и юридических формальностей, теперь подготовительный период позади, и первый транш состоялся.

Первой в Дорожном фонде стала компания "Мортон", которая возводит жилой комплекс рядом с Боровским шоссе. Поддержать это начинание готовы еще несколько крупных строительных компаний, отметил Владимир Жидкин.

Он рассказал, что городской бюджет выделяет значительные средства на инфраструктуру Новой Москвы. Так, в адресную инвестиционную программу внесены 11 объектов, на которые в этом году будет потрачено почти 5,2 миллиардов рублей, а с 2014 по 2016 годы — еще почти 23 миллиарда.

Средства Дорожного фонда, который формирует инвесторы, могут значительно ускорить развитие дорожной инфраструктуры на присоединенных территориях, поскольку они вкладываются в конкретные объекты: участки новых дорог и развязки, добавил чиновник.