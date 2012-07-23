Италия профинансирует строительство стадиона "Динамо"

ИТАР-ТАСС

Российские и итальянские компании в рамках визита премьер-министра Италии Марио Монти в РФ подписали соглашение, которое предусматривает привлечение итальянского финансирования для строительства комплекса апартаментов, гостиницы, офисов и вспомогательной инфраструктуры стадиона "Динамо" в Москве. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ориентировочный объем инвестиций может составить около 276 млн евро.

Фактические договоренности между сторонами были зафиксированы в соглашении по данному вопросу от 30 июня текущего года. Предполагается, что подписание этого меморандума придаст публичность достигнутым ранее соглашениям.

Отметим, стороны также подписали протокол о намерениях между ОАО "Курорты Северного Кавказа" и итальянским строительным концерном de Eccher. Кроме того, было подписано соглашение между ОАО "Газпромбанк" и итальянским банком Intesa Sanpaolo об учреждении совместного фонда прямых инвестиций с целью поддержки деятельности итальянского и российского бизнеса в России и странах ЕС. Подписано также кредитное соглашение между банком ВТБ и иатльянскими банками Intesa Sanpaolo, Cassa depositi e prestiti и кредитным агентством SACE.