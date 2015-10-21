Леонид Кострома: "Строительство в Нагатинской пойме начнется до конца года"

Фото: www.investmoscow.ru

В начале октября в Сочи прошел международный инвестиционный форум. Москва презентовала новую программу для бизнеса, а также обсудила с инвесторами планы будущих проектов. О том, сколько IKEA инвестировала в торговые центры московского региона, когда построят первую очередь парка в Нагатинской пойме и как власти планируют найти инвестора на строительство Северо-восточной хорды рассказал m24.ru директор ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Леонид Кострома.

− Леонид, расскажите, пожалуйста, об итогах инвестиционного форума в Сочи. Удалось познакомиться с новыми инвесторами?

− Мэр Москвы в рамках форума провел встречу с российскими и иностранными инвесторами. У представителей компаний была возможность получить ответы на интересующие их вопросы непосредственно от градоначальника. Судя по отзывам, предприниматели положительно оценили предложенный формат как возможность конструктивного диалога с правительством Москвы. Кроме того, на форуме мы презентовали новую программу, направленную на развитие промышленного потенциала. Сейчас Москва разрабатывает новую промышленную политику по стимулированию инвесторов, которые могут строить заводы, промышленные предприятия. Так, мы представили 30 новых свободных земельных участков под строительство объектов промышленного назначения.

− Кто-то уже проявил интерес?

− Восемь из этих 30 участков уже разыгрываются на торгах. В первый же день на Инвестиционном портале Москвы каждый земельный участок был просмотрен пользователями порядка 900 раз, что говорит нам о большом интересе к таким площадкам.

− Кто именно готов сейчас вкладывать деньги в строительство объектов? Насколько я знаю, немецкая сеть гипермаркетов Globus заинтересована в строительстве нового магазина в Зеленограде?

− Был интерес со стороны представителей компаний-ритейлеров, в том числе зарубежных. Несмотря на непростые экономические времена и снижение потребительского спроса, многие компании фиксируют рост оборота в Москве. Столица заинтересована в том, чтобы ритейл приходил в том числе на новые транспортно-пересадочные узлы. С компаниями Globus и Castorama мы договорились о том, что обсудим с ними планы по развитию ТПУ. Они, соответственно, решат, насколько их форматы соответствуют предполагаемым планировочным решениям.

− Кроме ТПУ вы им предлагаете другие земельные участки?

− Параллельно рассматривается возможность выставления на торги земельных участков под застройку с функцией торговли.

− Они должны участвовать в конкурсе или могут заключить договор на строительство без торгов?

− Практически всегда это конкурсные процедуры. Хотя после того, как в Земельный кодекс весной внесли изменения, у города появляются возможности предоставлять участки в рамках масштабных инвестиционных проектов. Но тогда эти проекты должны отвечать программам развития столицы, каждый из них рассматривается индивидуально.

− Расскажите об инвестпроектах в парковых зонах.

− Одним из приоритетов для города сейчас является развитие парковых природных территорий, в том числе с привлечением частных денег. Например, с функцией общепита и других видов услуг. Речь идет о том, чтобы организовать в природных территориях места для отдыха, социальные объекты, спортивные площадки. Причем в большей степени речь идет о нестационарных объектах, так как зачастую на этих территориях невозможно возводить капитальные строения. В зеленых зонах могут появиться парки аттракционов, спортивные площадки: к примеру, мини-футбольное поле, теннисные корты. Сейчас прорабатывается несколько проектов в разных зонах города.

− Почему раньше не приглашали инвесторов в природные зоны отдыха?

− Были некоторые ограничения. Дело в том, что раньше договоры с частными инвесторами можно было заключать только на пять лет, и многие проекты не могли окупиться. В природные зоны отдыха гости приходят, как правило, в выходные и преимущественно в хорошую погоду. Сейчас мы изменили городское законодательство, внесли постановление "О порядке комплексного обустройства природных и озелененных территорий города Москвы" для того, чтобы можно было увеличить срока договора с 5 до 15 лет.

Это позволит заключать договоры на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории города до 15 лет. Таким образом, можно будет размещать нестационарные объекты и эксплуатировать их в течение 15 лет при условии проведения мероприятий по развитию и комплексному обустройству природных и озелененных территорий столицы.

− Какие крупные инвестконтракты планируются в сфере здравоохранения?

– Москва в настоящее время активно прорабатывает проекты, связанные с локализацией фармацевтического производства на территории города. Кроме того, есть идея по развитию производства медицинских изделий, в том числе расходных материалов для аппаратов МРТ, компьютерной томографии и так далее. Большую часть этих закупок традиционно составляла импортная продукция, и наша задача запустить импортозамещающие производства как в фармацевтической отрасли, так и в производстве медицинского оборудования.

Для запуска таких заводов инвесторы рассчитывают заключить офсетные контракты – многолетние договоры примерно на 10 лет с гарантированным заказом. Поэтому мы ждем принятия федерального закона об офсетных контрактах, надеемся, что до конца года он будет принят. Тем более, что у нас уже есть некоторые проработки и большая заинтересованность со стороны фармкомпаний. В рамках программы по импортозамещению фармацевтика, медицина для нас – приоритетные направления.

− Появятся ли в Москве производства автомобилей или автокомпонентов?

− Сейчас правительство Москвы рассматривает возможность создания автомобильного кластера вокруг завода Renault по производству автокомпонентов. Рядом с предприятием есть еще неосвоенные территории и промышленные площадки. "Рено-Россия" хочет, чтобы рядом с заводом производились запчасти, которые сейчас компании приходится завозить из-за рубежа. Причем у Renault появляются планы по частичной переориентации производства на экспорт.

− С какими крупными инвесторами в последнее время Москва заключила контракты?

− Несколько месяцев назад заключили соглашение с IKEA, согласно которому компания проинвестирует в реализацию инвестиционных проектов в городе 50 млрд рублей, а также создаст более 4500 новых рабочих мест. Предметом сотрудничества станет реализация проектов, направленных на развитие дорожной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а также строительство новых семейных торговых центров.

− Расскажите о строительстве Северо-Восточной хорды. Сейчас Москва ищет инвесторов для строительства участков дорог. Есть ли уже претенденты?

− Стоимость этого масштабного проекта измеряется сотнями миллиардов рублей. В целом мы попытаемся привлечь инвесторов на основе концессионной модели – по аналогии с Северным дублером Кутузовского проспекта. Частные инвестиции по нему составляют порядка 40 миллиардов рублей. Над финансовыми и юридическими условиями проекта дублера мы работали полтора года: это первая автодорожная концессия, реализуемая в Москве. Надеюсь, проект строительства Северо-Восточной хорды удастся запустить быстрее с учетом имеющегося уже у Москвы опыта структурирования сложной дорожной концессии.

− Когда объявите торги на строительство участков дороги?

− Мы не исключаем, что может появиться инвестор с частной концессионной инициативой. Недавно приняты изменения в концессионное законодательство, которые вступили в силу 1 мая 2015 года (изменения в 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"). Теперь инвестор сам может инициировать проект. При положительной оценке предложенных инвестором условий город публично объявляет о частной концессионной инициативе. Если другие интересанты не появляются в течение 45 дней, то соглашение заключается с этим инвестором.

− Какие еще конкурсы объявите в ближайшее время?

− Пожалуй, первое, о чем я скажу, это объявленный открытый конкурс на право заключения договора купли-продажи 100-процентной доли в уставном капитале ООО "ЗИЛ-ЮГ". На территории участка площадью более 100 га планируется возвести жилой квартал со всей необходимой социальной инфраструктурой. Начальная цена права застройки превышает 14 млрд рублей.



Также Москва готовит для инвесторов 17 земельных участков в границах девяти транспортно-пересадочных узлов под капитальное строительство офисных центров, жилых, гостиничных и торговых комплексов общей площадью более 550 тыс. кв. метров. Строительство технологических зон ТПУ будет осуществляться инвестором с последующей передачей городу или для проектов ТПУ с разделенными технологическими и коммерческими объектами, строительство технологической части будет профинансировано за счет средств полученных от продажи прав застройки на коммерческую недвижимость.





Кроме того, до конца года начнется строительство в парке развлечений в Нагатинской пойме. Инвестором выступает ГК "Регионы". По состоянию на сентябрь 2015 в Нагатинской пойме идет подготовка территории под строительство, огораживается участок и проводятся геологические изыскания. Проектирование ведется в соответствии с графиком работ. В течение двух-трех лет будет построена первая очередь парка. Общая площадь первой очереди парка составляет 230-240 тыс. квадратных метров. Речь идет о крытых помещениях.

Беседовала Марина Курганская