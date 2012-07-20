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20 июля 2012, 10:28

В ж/д проект Москва-Крюково инвестировано более миллиарда рублей

инвестиции строительство РЖД бизнес железные дороги

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом полугодии 2012 года ОАО «РЖД» инвестировало в строительство дополнительного главного пути на участке Москва - Крюково (Октябрьская железная дорога) 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Ведется строительство мостов, перенос действующих коммуникаций, подготовка насыпей для укладки пути. Основной задачей проекта является обеспечение необходимой пропускной способности при возрастающих объемах пассажирских перевозок.

Движение высокоскоростных поездов предполагается организовать по двум специализированным главным путям. Движение пригородных поездов, имеющих низкую маршрутную скорость и большое количество промежуточных остановок, будет осуществляться по двум главным крайним путям.

Запланированный объем инвестиций в проект в 2012 году составляет около 5 миллиардов рублей.

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