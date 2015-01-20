IKEA инвестирует 2,3 млрд долларов в российский бизнес

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Торговая сеть IKEA инвестирует порядка 2,3 миллиарда долларов в развитие своего бизнеса в России, сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

Эти деньги направят на развитие сети магазинов и расширение производственных мощностей предприятия. Все это позволит IKEA удвоить объемы продаж в России уже к 2020 году.

Так, компания планирует открыть свои магазины еще в 25 городах России с населением более 500 тысяч человек. Также IKEA собирается построить новую фабрику в Великом Новгороде, где будут производить мебель для гардеробных и кухонь.

Ранее M24.ru сообщало, что инвестиционная привлекательность Москвы не снизилась из-за кризиса. Такое мнение высказал журналистам руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

"Мы перешли в другую точку "риски-доходность", но в целом остались на привлекательном уровне. В то же время, мы рассчитываем на то, что риски в глазах иностранных инвесторов - это вопрос времени. Пройдет время, все эти сезонные факторы уйдут, доходность останется", - сказал Решетников. По его словам, столичные власти рассчитывают на то, что восприятие города существенно улучшится.