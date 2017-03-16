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16 марта 2017, 10:48

Строительство и реконструкция

Инвесторы достроят 13 социальных объектов в ТиНАО в этом году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Инвесторы завершат строительство 13 социальных объектов в ТиНАО в этом году, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, их количество выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, Жидкин отметил рост объема инвестиций в инфраструктуру ТиНАО.

Среди новых социальных объектов в 2017 году на новых территориях столицы откроются семь детских садов на 1530 мест, четыре школы на 3975 учащихся и две поликлиники на 450 посещений в смену.

Генплан Москвы


Накануне Мосгордума приняла изменения в Генплан Москвы. Они коснулись перспектив развития территории ТиНАО.

В соответствии с документом, особое внимание уделят развитию транспортной инфраструктуры – на присоединенных к столице территориях откроют 33 станции метро.

Вместе с тем, новый Генплан предусматривает модернизацию инженерной инфраструктуры, в том числе – централизованного водоснабжения и водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации.


Ранее сообщалось, что энергетические аварии в ТиНАО будут ликвидировать дистанционно. Такая возможность появится благодаря технологии Smart Grid.

Крупнейшим питающим центром ТиНАО станет высоковольтная подстанция "Хованская" мощностью 700 Мегаватт – ее проект представили на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
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