Инвесторы достроят 13 социальных объектов в ТиНАО в этом году

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Инвесторы завершат строительство 13 социальных объектов в ТиНАО в этом году, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, их количество выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, Жидкин отметил рост объема инвестиций в инфраструктуру ТиНАО.

Среди новых социальных объектов в 2017 году на новых территориях столицы откроются семь детских садов на 1530 мест, четыре школы на 3975 учащихся и две поликлиники на 450 посещений в смену.

Генплан Москвы

Накануне Мосгордума приняла изменения в Генплан Москвы. Они коснулись перспектив развития территории ТиНАО. В соответствии с документом, особое внимание уделят развитию транспортной инфраструктуры – на присоединенных к столице территориях откроют 33 станции метро. Вместе с тем, новый Генплан предусматривает модернизацию инженерной инфраструктуры, в том числе – централизованного водоснабжения и водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации.





Ранее сообщалось, что энергетические аварии в ТиНАО будут ликвидировать дистанционно. Такая возможность появится благодаря технологии Smart Grid.

Крупнейшим питающим центром ТиНАО станет высоковольтная подстанция "Хованская" мощностью 700 Мегаватт – ее проект представили на Российском инвестиционном форуме в Сочи.