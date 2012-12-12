В Москве открылся международный экономический форум соотечественников

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский экономический форум российских соотечественников открылся в столице 12 декабря. Его организаторами выступили департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы совместно с ГКУ "Московский Дом Соотечественника".

Главная цель форума - повышение эффективности сотрудничества между государственными органами столицы, представителями бизнеса, научного и экспертного сообщества и соотечественниками, проживающими за рубежом.

Международная площадка позволит вести прямой диалог заинтересованных сторон о формах и механизмах взаимодействия в финансово-экономической сфере. Итогом форума должно стать формирование Экспертного экономического совета российских соотечественников, который будет проводником между интересами русского зарубежья и Москвы.

По словам руководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина, соотечественники-бизнесмены интересуются инвестициями в экономику Москвы. Проходившие ранее бизнес-форумы с их участием показали реальные возможности взаимодействия.

Завершится форум вручением премии "Соотечественник года" выдающимся россиянам, проживающим за рубежом. Этой премией уже были отмечены депутат Европарламента от Литвы Татьяна Жданок, многократный чемпион мира по боксу Константин Цзю, всемирно известная теннисистка Мария Шарапова, писатель Василий Аксенов, певец Дмитрий Хворостовский и многие другие. В этом году номинантами стали 50 соотечественников.