Москва имеет резервы для увеличения промышленных мощностей – заммэра

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

У Москвы есть резервы для двукратного увеличения промышленных мощностей. Об этом m24.ru сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Для всех новых производств у нас есть достаточный запас мощности коммунальной инфраструктуры. Текущая загрузка инженерных систем города в электроэнергетике – 56 процентов, в водоснабжении – 47 процентов, в теплоснабжении – 50 процентов. Так что город имеет резервы для двукратного увеличения мощностей", – сказала Сергунина.

На сегодняшний день в столице более 7 тысяч реально работающих предприятий, 10 процентов из которых созданы в последние пять лет. Сергунина отметила, что в Москве находится треть всего научно-исследовательского потенциала страны.

"У нас находится 40 процентов национальных исследовательских университетов, 1200 научно-производственных объединений. За последние 5 лет общий объем затрат на прикладные разработки превысил 700 миллиардов рублей. Ежегодно он увеличивается в среднем на 15 процентов.

Вложения приносят свои плоды: начиная с 2011 года, количество выданных патентов на изобретения выросло на 11 процентов – до более чем 8,5 тысячи. Это 27 процентов от общего числа патентов в России. По итогам прошлого года Москва заняла 1 место в рейтинге инновационного развития регионов России, который готовит Высшая школа экономики", – сказала она.

Как отметила партнер PricewaterhouseCoopers Наталья Возианова, Москва – это один из лидеров по объему инвестиций в основной капитал, невзирая на нехватку земли и ситуацию в экономике.

"Усилия, предпринятые в последнее время правительством Москвы, повышают инвестиционный потенциал города. К числу таких мер можно отнести закон об инвестиционной политике города Москвы, который обеспечивает гарантии инвесторам и предлагает системные меры поддержки в приоритетных отраслях экономики, создание технопарков, промышленных площадок, субсидии для малого и среднего бизнеса, формирование сбалансированной налоговой политики", – отметила Возианова.

Добавим, что 7 октября Мосгордума приняла закон об инвестиционной политике и поддержке субъектов инвестиционной деятельности, направленный на стимулирование инвестиций в промышленность.