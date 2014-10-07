О чем пишут СМИ: сокращенная рабочая неделя, платежные карты и объединение аптек

Фото: M24.ru

Рабочую неделю предлагается сократить до четырех дней

Международная организация труда (МОТ) предлагает своим членам, в число которых входит и Россия, перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщает газета "Коммерсантъ". Это позволит увеличить число рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье работников и окружающую среду, считают в организации.

В России эта идея вряд ли будет реализована из-за низкой производительности труда и "критической зависимости" экономики от сырьевых доходов, скептичны эксперты. Но в профильном комитете Госдумы обещают, что предложение МОТ "не останется без внимания".

Безлимитные тарифы для мобильных телефонов могут уйти в прошлое

В следующем году предложений по переходу на безлимитный мобильный интернет у сотовых компаний будет меньше, пишет во вторник "Российская газета" со ссылкой на представителей сотового рынка. Также они прогнозируют, что цены на мобильный интернет вряд ли будут падать.

Однако и резкого роста расходов на мобильную связь абонентам ожидать не стоит. Что касается дня сегодняшнего, то сотовые компании не планируют сейчас менять тарифные планы, в том числе и на скоростной интернет.

Хрущевке нарастили этажей

В Москве проводится уникальная стройка - жильцы хрущевки по улице Мишина без отселения надстраивают дом. Он станет выше на четыре этажа и намного комфортнее, пишет "Вечерняя Москва". Жильцы пятиэтажек несносимых серий могут существенно улучшить качество жилья, если сами решатся на реконструкцию здания.

"По новому Жилищному кодексу владельцы квартир имеют право самостоятельно производить реконструкцию. Мы решили воспользоваться этой возможностью: надстроить сверху наших пяти этажей еще четыре, а заодно и расширить уже существующие квартиры", - рассказал главный идеолог реновации дома, бывший океанолог Гарри Куренков.

Плату за ремонт и уборку подъездов могут увеличить

Коммунальные счета каждого третьего собственника квартир в России могут вырасти, сообщает "Российская газета". В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают ввести минимальный размер платы за текущий ремонт и содержание жилого помещения.

Сейчас эта цифра в платежке зачастую искусственно занижена.

На российском аптечном рынке может смениться лидер

Владельцы сети "Доктор Столетов" ведут переговоры о покупке 2679656E3B Group, а находящаяся в процессе слияния с "36,6" группа A.v.e интересуется приобретением российского бизнеса финской Oriola-KD — сети аптек "Старый лекарь", "03" и фармдистрибутора "Ориола".

Если сделки состоятся, нынешний лидер рынка "Ригла" пропустит вперед "Доктора Столетова" и A.v.e, оборот каждой из которых составит около 30 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ".

Иностранцы перестали покупать московские офисы

За год (с III квартала 2013 года по II квартал 2014 года) общий объем международных инвестиций в московскую недвижимость сократился более чем в 2 раза - с 2,076 миллиарда до 952,4 миллиона долларов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ежегодный отчет Cushman & Wakefield (C&W) "Города мира: конкуренция за инвестиции". В результате российская столица потеряла более 30 позиций, опустившись с 15-го на 48-е место.

С учетом вложений российских компаний Москва занимает 29-е место с инвестициями в 6,3 миллиарда долларов; годом ранее инвесторы потратили на московскую недвижимость 7,1 миллиарда долларов (20-е место).

Депутаты хотят обязать банки работать через Национальную систему платежных карт

Все банки, эмитирующие платежные карты, должны будут организовать взаимодействие с Национальной системой платежных карт (НСПК), предусматривает законопроект, внесенный в Госдуму, сообщает газета "Ведомости". Это коснется организаций, выпускающих карты Visa и MasterCard.

Банки, осуществляющие денежные переводы с использованием карт международных платежных систем (МПС), и сами платежные системы будут обязаны проводить операции и осуществлять платежный клиринг через НСПК, как именно - определит ЦБ.