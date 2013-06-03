Москва рассчитывает на рост прямых инвестиций из-за рубежа

Фото: ИТАР-ТАСС

Важным инструментом продвижения позитивного имиджа Москвы, привлекающим инвестиции, является проведение Дней экономики Москвы за рубежом. Об этом сообщил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"Прошедшие мероприятия в Дели, Франкфурте, Сингапуре, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке и Бостоне значительно улучшили международный имидж нашей страны и нашей столицы и помогли открыть новые пути сотрудничества в самых различных областях экономики", – отметил чиновник.

Так, 8 - 10 июня состоятся первые Дни Москвы в Израиле, которые пройдут в нескольких городах. Запланирован экономический бизнес-форум, круглые столы, обширная культурная программа.

Черемин посетовал на то, что сейчас доля прямых инвестиций в экономику Москвы составляет всего 5%.

"Это, на мой взгляд, непозволительно мало, и мы делаем все возможное, чтобы привлечь инвесторов к прямым вложениям в развитие здравоохранения, инновации, образование и другие отрасли экономики".