В Москве будут устанавливать пандусы с электроподогревом

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент соцзащиты поддержал идею установить в городе пандусы с электроподогревом, рассказали M24.ru в пресс-службе ведомства. В ближайшее время такие пандусы в рамках эксперимента появятся в подземных пешеходных переходах на Пятницкой улице.

Идея пандусов с электроподогревом принадлежит "Роснано", которая хочет опробовать ее в рамках проекта "Инновационная дорога". В пресс-службе "Роснано" M24.ru пояснили, что новые пандусы будут располагаться в подземных пешеходных переходах. Электроподогрев поверхности пандуса предотвратит образование наледи, что будет способствовать снижению травматизма в зимнее время. Предполагается, что новые пандусы будут изготовлены из композитных материалов. Как рассказали в пресс-службе, "это позволит продлить срок службы и уберечь поверхности от коррозии, а также упростить монтаж пандусов и снизить затраты на их эксплуатацию".

В "Роснано" заявили, что решение о том, сколько пандусов будет установлено, а также о том, кто станет производителем, московские власти примут уже в четвертом квартале этого года.

Отметим, в июне в рамках проекта "Город без барьеров" начнется разработка маршрутов для маломобильных граждан. В работе примут участие и инвалиды. Все результаты передадут чиновникам, которые займутся установкой пандусов там, где есть такая необходимость.

Между тем в департаменте соцзащиты подтвердили, что готовы рассмотреть идею с тем, чтобы в дальнейшем внедрить новые пандусы по всей Москве. Чтобы решение было принято, необходимо также согласование с департаментами транспорта и здравоохранения, которые сообща реализуют программу "Город без барьеров", пояснили чиновники. "Наше ведомство готово поработать с предложением, но для начала нужно оценить стоимость установки пандусов, протестировать систему обогрева, а также эффективность ее работы, и уже тогда принимать решение", - заявили они.

Заместитель гендиректора компании "АпАТэК" Анатолий Козлов рассказал, что пандусы с подогревом производят из стеклопластика, за счет чего снижается толщина схода и вес конструкции. По его словам, это позволяет уместить пандус в существующих габаритах сходов, тогда как для обычной конструкции нужно расширять проемы. "На один квадратный метр такого пандуса требуется от 250 до 400 ватт электроэнергии, а оперативность подогрева высока, кроме того, нет никакой необходимости постоянно нагревать пандус", - пояснил Козлов. Он отметил, что два таких пандуса уже стоят на Волоколамском и Дмитровском шоссе в районе станции метро Петровско-Разумовская. Сотрудник экономического отдела предприятия Александра Полоскова уточнила, что стоимость квадратного метра пандуса колеблется от 40 до 70 тысяч рублей. Кроме того, пандус дорожает примерно на 15% из-за установки системы наблюдения за подогревом.

По мнению представителя общественного движения инвалидов за свои права "Наше право" - Светланы Носачевой, прежде чем ставить пандусы с подогревом по всему городу, необходимо проверить, как они "перезимуют" в пилотных районах. А представитель Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев считает, что необходимо также оценить энергозатраты. По его словам, "было бы проще при установке пандусов использовать материалы, защищающие от скольжения, а также оборудовать навесы от дождя и снега".

Напомним, в этом году департаменту ЖКХ и благоустройства выделено более 180 млн рублей для приспособления дорожно-транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан. Полностью программу по развитию инфраструктуры планируется завершить к 2016 году. В течение 2012 года для маломобильных граждан приспособили более 4,1 тысячи зданий, также установлено более 1,7 тысяч подъемных платформ.

Мария Решетникова