Жизнь по Брайлю: как проходит реабилитация незрячих в столице

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Карта метро, напечатанная шрифтом Брайля, говорящие планшеты, тактильные карты и звуковые дозиметры – те предметы, которые у многих людей вызывают лишь любопытство, для кого-то являются необходимостью.

По оценкам исследователей, с помощью зрения человек получает от 70 до 90 процентов информации. Хорошо видящему человеку сложно представить, как можно жить без этого органа чувств: передвигаться по городу, готовить себе еду, читать книги, пользоваться компьютером и мобильным телефоном, заниматься спортом – одним словом, вести полноценную жизнь.

В местной организации "Измайлово" Всероссийского общества слепых (ВОС) слабовидящим людям помогают осваивать компьютер и ориентироваться на местности, учат их обслуживать себя в быту, организуют досуг – занятия спортом, хор, кружки по кулинарии и садоводству, массажный кабинет. Об этом - в материале M24.ru.

Все началось с того, что в 1987 году у меня зачесался глаз. Позже выяснилось, что у меня глаукома. Сначала я потерял один глаз, потому что был лишен возможности лечиться. Второй глаз мне врачи протянули долго, я перенес много операций. Сейчас я практически ничего не вижу, не могу читать и писать, даже если передо мной очень крупный шрифт. В организацию "Измайлово", которая находится недалеко от моего дома, я пришел, еще когда работал, это было около двух лет назад. Регулярно стал приходить сюда с середины прошлого года. Здесь не может не понравиться.

В первую очередь, я посещаю компьютерный класс – прихожу на занятия раз в неделю, потом дома стараюсь все повторять. Я понял, что компьютеризация мне поможет вернуть те возможности, которые забрала у меня глаукома. Обучение мне дается крайне непросто – мои внуки меня не понимают, для них это элементарно.

Виктор Сержантов инвалид по зрению I группы

Это одна из ведущих организаций по реабилитации слабовидящих в Москве – недавно она заняла первое место на смотре-конкурсе по качеству реабилитационных занятий среди таких же учреждений. Всего же в Москве 23 местных и восемь производственных (на предприятиях, где работают инвалиды по зрению) структурных подразделений ВОС.

"В такую организацию человек, проживающий в этом округе, может прийти и получить необходимые реабилитационные услуги, которые поспособствуют улучшению качества его жизни, дадут психологическую поддержку, научат, как самостоятельно себя обслуживать, как ориентироваться на местности, как общаться при помощи современных компьютерных технологий и как провести досуг", – рассказывает зампредседателя Московской городской организации ВОС Антон Федотов.

Валентина Салихова, в прошлом педагог, работает председателем местной организации "Измайлово" более 10 лет. Она называет это место вторым домом для себя и тех, кто его посещает. "Мне очень приятно, что к нам приходят люди, которые внезапно потеряли зрение, и мы им открываем новую дорогу в жизни", – говорит она.

Молодежи, по ее словам, в организацию приходит мало. Впрочем, в "Измайлово" есть отдельная детская секция для школьников. На учете в организации как законные представители состоят их мамы. Многие из детей после достижения совершеннолетия становятся полноправными членами ВОС.

Всего же на учете в организации "Измайлово" состоит 350 человек. Преподаватели здесь – общественники, т.е. члены ВОС, которые работают на общественных началах. Всего в актив организации – а это и кураторы, и руководители кружков – входит около 40 человек.

В этом году нашему обществу исполняется 90 лет. На протяжении всего этого времени мы занимались реабилитацией, улучшением качества жизни, оказывали различную помощь тем людям, которые потеряли зрение. В то же время на протяжении всей истории мы были одним из самых надежных и главных партнеров государства в области социальной поддержки инвалидов по зрению, в области строительства реабилитационных центров. Перед людьми, которые потеряли зрение, стоит вопрос, как им адаптироваться к жизни. Сегодня существует много государственных программ, мы являемся их соразработчиками и в то же время их внедряем.

Антон Федотов зампредседателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых

Говорящий компьютер – в помощь

Технологии сейчас позволяют незрячему человеку самостоятельно работать на компьютере и использовать мобильные устройства с помощью речевых программ экранного доступа (у Apple она называется Voice Over, у Android – Talk Back), а также программы увеличения шрифта.

Для стационарных компьютеров существует программа Jaws, которая озвучивает всю информацию, которая отображается на экране, в том числе текст, который вводится с помощью клавиатуры. На компьютерных курсах в местных организациях слабовидящих людей учат работать как на стационарных компьютерах, так и на айпэдах.

Планшетный компьютер дает очень много возможностей для незрячего человека, говорит инвалид по зрению I группы Виктор Сержантов, посещающий организацию "Измайлово". Например, планшет умеет распознавать денежные купюры, что очень удобно при посещении магазинов.

По словам директора по развитию компании "Элита групп" (дистрибьютор аппаратных и программных средств для незрячих и слабовидящих) Анатолия Попко, альтернативой смартфонам с сенсорным экраном является "слепсунг" – кнопочный телефон, созданный одноименной российской компанией. "Слепсунг" разрабатывает голосовую оболочку для телефонов Samsung и продает уже готовые аппараты для незрячих. На данный момент озвучено более 10 моделей телефонов этой фирмы.

Отметим, что незрячие люди могут пользоваться и собственной электронной библиотекой, которая находится по адресу av3715.ru. Недавно на базе этой библиотеки было создано мобильное приложение, позволяющее прослушивать книги на мобильном устройстве, при этом для выбора книги достаточно дать голосовую команду.

Доступ к электронной библиотеке "говорящих" книг могут получить только инвалиды по зрению. Книги хранятся в формате lkf, который был внедрен в 2009 году для хранения и распространения "говорящих" книг в сети специализированных библиотек для слабовидящих. Внедрение формата было необходимо, чтобы не нарушать закон об авторских и смежных правах.

В обществе слепых "Измайлово" прошел День открытых дверей

Чему учат на курсах по элементарной реабилитации

В местных организация ВОС проходят курсы по элементарной реабилитации, на которых незрячих людей учат пользоваться специальными техническими приборами, существенно облегчающими быт. Так, например, существует звуковой дозиметр, который надевается на край чашки и издает сигнал, когда вода доходит до определенного уровня. Таким образом человек не прольет воду на стол и не обожжется.

Еще один незаменимый прибор – считывающее устройство, с помощью которого можно ставить звуковые метки на любой предмет. Устройство наводится на специальный стикер и записывает голосовое сообщение. После этого стикер наклеивается на соответствующий предмет и при повторном наведении на него устройства записанное голосовое сообщение воспроизводится.

Для незрячих людей, которые любят шить, существуют специальные портновские сантиметры с метками через каждые пять или 10 сантиметров.

Общество слепых проводит в столице день открытых дверей

Желтая лента и белая трость: что помогает незрячим ориентироваться

Одна из самых сложных задач для слабовидящего человека – самостоятельное передвижение по городу. "Конечно, правительство Москвы очень много делает сейчас для улучшения доступной среды, для усовершенствования транспортной системы города, в том числе метрополитена, создаются звуковые светофоры. Но этого недостаточно, надо человека учить всем этим пользоваться, использовать трость", – говорит Антон Федотов.

На индивидуальных курсах по ориентированию незрячим перед выходом на улицу показывают маршрут на тактильной карте, рассказывают о расположении улиц в конкретном районе, учат грамотно пользоваться тростью.

Слабовидящий человек может бесплатно взять себе собаку-проводника при условии, что он является инвалидом по зрению I группы и что ему больше 18 лет. Собака-проводник должна быть вписана как техническое средство реабилитации в индивидуальную программу реабилитации инвалида, которая выдается государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Затем инвалид должен подать заявление в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства и заполнить там анкету. После этого его ставят в очередь на получение собаки-проводника.



Виктор Сержантов столкнулся с проблемой передвижения по городу год назад – до этого у него была служебная машина. "Неожиданно оказалось, что в городе создана неплохая инфраструктура для слабовидящих. Сейчас есть пандусы, это очень полезная вещь, ступени маркируются желтой лентой. Пешеходные переходы стали нагляднее, были озвучены светофоры. Хорошо бы еще маркировать столбы на улицах, а то один раз я столкнулся со столбом в потемках", – рассказал он M24.ru.

Виктор Сержантов старается самостоятельно передвигаться по городу, менять маршруты, пользоваться общественным транспортом. Правда, однажды чуть не упал на железнодорожной станции – принял рельс за предупредительную полосу.

"В городе много отзывчивых людей. У многих сейчас появились навигаторы, и мне с радостью подсказывают маршрут. В будущем я планирую пользоваться тростью, которую мне выдали в соцзащите. Еще не помешают темные очки – чтобы не принимали за пьяного", – поделился собеседник.

Дарья Вениславичева