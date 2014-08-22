МИФИ выплатит компенсацию студенту-инвалиду за травму на тренировке

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Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ будет ежеквартально выплачивать 300 тысяч рублей на лечение и реабилитацию студента-инвалида, получившего травму при подготовке к соревнованиям, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Молодой человек получил травму на тренировке в вузе в ноябре 2012 года, после чего он был парализован и получил I группу инвалидности. В апреле этого года в прокуратуру обратилась мать 21-летнего студента.

В ходе проверки выяснилось, что студент был допущен до тренировок без прохождения медицинского осмотра. Кроме того, перед занятиями не проводился необходимый инструктаж по технике безопасности.

Прокуратура потребовала взыскать с учебного заведения компенсацию морального и физического вреда, а также оплатить лечение и реабилитацию. В ходе суда стороны заключили мировое соглашение, согласно которому МИФИ будет ежеквартально выплачивать студенту деньги до окончания срока установления инвалидности I группы.

Кроме этого руководство МИФИ предложило продолжить обучение в вузе по программе, допускающей дистанционное обучение. В настоящее время молодой человек выбрал направление "прикладная информатика" и с нового учебного года приступит к занятиям.