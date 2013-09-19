Форма поиска по сайту

19 сентября 2013, 14:05

Ветераны и инвалиды войны получат по 3 тысячи рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В ноябре инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы получат единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте распоряжения столичного правительства.

Согласно документу, выплаты приурочены к 72-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Ожидается, что деньги получат свыше 27 тысяч инвалидов и ветеранов войны, а также более 8 тысяч участников обороны Москвы.

На эти выплаты предполагается направить из городского бюджета почти 106 млн рублей.

