В больницах и музеях предложили установить роботов-помощников

На улицах столицы могут появиться полезные роботы. Они будут помогать ориентироваться в пространстве людям с ограниченными возможностями, сообщает телеканал "Москва 24".
Новых роботов предлагают поставить в больницах, музеях и библиотеках. Электронные помощники оборудованы видеокамерой и голосовой связью, а также интегрируются с брайлевским коммуникатором и другими средствами связи.
Правда, по словам представителей Общественной палаты, несмотря на интересные перспективы проекта, пока неясна ситуация с его финансированием.
Роботы уже давно перестали быть диковинкой. Самым известным российским представителем "искусственного интеллекта" является робот Алантим.
Он известен на весь мир. Алантим не только демонстрирует свой ум напоказ на выставках и презентациях, но и применяет его на практике. Робот официально занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники в Московском технологическом институте.
Назван он в честь основоположников программирования Алана Тьюринга и Тима Бернерса-Ли. Алантим умеет отвечать на вопросы, обрабатывать большие объемы данных, передвигаться в пространстве и даже запоминать лица.
У робота Алантима "белоснежные накаченные бицепсы, мощный торс с широкоугольным сенсорным экраном, огромные лучистые глаза и джентльменская бабочка". Главная его задача – сбор научно-исследовательских данных. Эти сведения помогут технологическому предпринимательству в разработке различных домашних и презентационных роботов.