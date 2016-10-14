Московских инвалидов начали бесплатно обучать вождению

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В московских автошколах начали обучать инвалидов по бесплатным квотам. Об этом m24.ru рассказал председатель правления "Союза автошкол Москвы" Александр Ачкасов.

По его словам, сейчас в школах безвозмездно обучается 10 инвалидов, среди которых есть паралимпийцы. "Подали 28 заявок на обучение, но не все проходят по медицинским показателям, например, из-за эпилепсии", – отметил Ачкасов. В состав "Союза автошкол Москвы" входят 15 школ, среди которых автошкола "Старт", автошкола "Онлайн", автомотошкола "Р-АВТО".

Согласно российскому законодательству, получить водительское удостоверение может каждый, кого допустит медицинская комиссия. В конце 2014 года власти выпустили список заболеваний, при которых человек не может получить права. Речь идет о серьезных заболеваниях: шизофрении, умственной отсталости, аффективных расстройствах, полной слепоте и эпилепсии.

Для удобства москвичей с инвалидностью может появиться услуга выезда специалиста "Мои документы" на дом. В обновленном руководстве для центров появились требования к оборудованию входных групп, коридоров и туалетов. Для сотрудников также проведут тренинги по общению с маломобильными гражданами.

Кроме того, разрабатывается проект по созданию и адаптации пешеходных маршрутов для удобного передвижения маломобильных граждан. Маршруты будут готовы к проведению Кубка федераций – 2017 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Летом этого года на столичные улицы вышли более тысячи автобусов, адаптированных для маломобильных пассажиров. В автобусах большой и средней вместимости установили аппарели и оборудовали места для колясок. Для посадки нужно нажать кнопку вызова рядом с задней дверью, водитель разложит пандус и поможет человеку пройти в салон.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов