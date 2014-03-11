Инвалидам в ЮЗАО будут выдавать электронные социальные сертификаты

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года на территории Юго-Западного округа Москвы стартовал эксперимент по внедрению электронного социального сертификата на получение инвалидами отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР), говорится на сайте столичного департамента социальной защиты населения.

Люди с ограниченными возможностями смогут получить, в частности, ступеньки и сиденье для ванны, прикроватный столик и насадку на унитаз.

Предоставлять гражданам технические средства реабилитации будут юридические лица и индивидуальные предприниматели Москвы, "имеющие технические условия для работы с социальной картой, заявившие о принятии условий обслуживания электронного социального сертификата на обеспечение инвалидов ТСР на основе социальной карты", говорится в пояснительной записке к документу.

Получив сертификат на определенную сумму денег, инвалид сможет сам выбрать, какое изделие купить. Сейчас люди с ограниченными возможностями часто жалуются, что протезы и ортопедическая обувь, которую выделяет государство, зачастую бывают не лучшего качества.