В Москве планируют открыть торговые точки с изделиями инвалидов

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В Москве могут появиться торговые точки с товарами, произведенными инвалидами, сообщил журналистам заместитель главы департамента социальной защиты населения Татьяна Потяева, передает Агентство "Москва". По ее словам, на координационном совете по делам инвалидов мэр Москвы дал поручение изыскать возможности открыть предприятия подобного рода.

Потяева уточнила, что департаменту поручено проработать вопрос создания торговых точек и к следующему координационному совету по делам инвалидов, который пройдет после 14 сентября 2014 года, доложить о результатах.

"Планировались не магазины, а небольшие ларьки, торговые точки для продажи изделий инвалидов", - пояснила она.





Потяева добавила, что люди с ограниченными возможностями сейчас могут продавать свою продукцию в рамках творческого фестиваля "Я такой же, как ты", который проводит департамент.

Кроме того, замглавы департамента сообщила, что к концу 2014 года на работу должны быть устроены 70 процентов трудоспособных инвалидов, а к концу 2016 года - 85 процентов

По ее словам, сейчас из 152 тысяч трудоспособных инвалидов, проживающих в Москве, на работу устроены 95 тысяч, что составляет 63,3 процента.