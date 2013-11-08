Форма поиска по сайту

08 ноября 2013, 22:10

Общество

В ЦАО проверят работу подъемников для инвалидов в жилых домах

Фото: mos.ru

В Центральном округе столицы проверят работоспособность 66 платформ и подъемников для инвалидов, установленных в подъездах жилых домов. Такое поручение дал префект Виктор Фуер дирекции ЖКХ и благоустройства по ЦАО по результатам встречи с окружными организациями инвалидов.

Кроме того, районные управы проверят дворы на предмет разметки машино-мест для инвалидов, а общественная инспекция по делам инвалидов обследует все действующие и строящиеся объекты, в том числе поликлиники, кинотеатры, магазины и учебные заведения, на предмет оснащения элементами безбарьерной среды.

"Мы примем меры по всем обращениям инвалидов, полученные замечания будут исправлены в самые короткие сроки", — отметил префект. Он рассказал, что работы касаются переоборудования входных групп в подъездах, замены тяжелых дверей в поликлиниках, расширения тротуаров, выделения закрепленных мест на дворовых парковках, установки общественных туалетов, крепления потолочных роликовых систем в квартирах и других актуальных вопросов.

По словам Виктора Фуера, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установке ограничителей, которые будут препятствовать парковке на машино-местах, предназначенных для инвалидов.

Также для органов соцзащиты округа планируется приобрести так называемые шагающие коляски, помогающие инвалидам передвигаться по лестнице.

инвалиды Виктор Фуер городское управление безбарьерная среда

