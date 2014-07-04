На международном турнире по параолимпийской выездке лидирует Россия

Фото: предоставлено организаторами соревнований

На международных соревнованиях по параолимпийской выездке, которые проходят в Подмосковье, в медальном зачете лидируют отечественные параолимпийцы, сообщают организаторы мероприятия.

Всего в активе российских конников 15 медалей - по 5 за первые, вторые и третьи места.

В пятницу, 4 июля, спортсмены-параолимпийцы разыграют призы в произвольной программе – КЮР, самой зрелищной части соревнований по выездке. Всего назначено 5 стартов различной сложности.