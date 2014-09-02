На data.mos.ru появится интерактивная карта для маломобильных граждан

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На портале открытых данных data.mos.ru появится раздел с информацией о городских объектах, оборудованных для маломобильных граждан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий.
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Новый раздел под рабочим названием "Доступная среда" начнет работу в конце осени - начале зимы. Данные для раздела предоставит городской департамент соцзащиты. Кроме того, москвичи смогут сами вносить информацию на страницу – например, об учреждениях, в которых нет пандусов или не работают лифты для инвалидов.
Напомним, в Москве уже появилась рабочая группа по адаптации городской среды для инвалидов. В нее вошли муниципальные депутаты, которые будут оперативно реагировать на обращения граждан.
Отметим, что в 2014 году на адаптацию городской среды для маломобильных граждан потратят более 1,5 миллиардов рублей в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы".
В текущем году для людей с ограниченными возможностями в столице приспособят 512 автобусных остановок и 31 трамвайную платформу. Их оснастят плакатами с номерами маршрутов, поручнями и устройствами связи с диспетчером. На модернизацию всех остановок общественного транспорта потребуется 350 миллионов рублей.
Кроме того, 400 светофоров оснастят звуковым сопровождением, а на трамвайных путях для маломобильных людей построят посадочные посадочные платформы. Высота площадок будет совпадать с уровнем нижней ступени трамвая.
Помимо этого, в 2014 году столичные власти создадут электронную интерактивную карту с вакансиями для инвалидов, чтобы они могли подобрать место работы в своем районе.
Напомним, в прошлом году в Москве прошла акция "Город без барьеров", целью которой стала разработка маршрутов для маломобильных групп граждан. В работе над проектом приняли участие инвалиды, а результаты были переданы чиновникам для последующей установки пандусов. Также в прошлом году был выпущен путеводитель на русском, английском немецком и французском языках для людей с ограниченными возможностями.
Полностью адаптировать Москву для нужд маломобильных граждан власти города планируют к 2016 году.
Портал открытых данныхПортал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.
29 августа на портале открытых данных опубликовали онлайн-карту домов, которые должны быть отремонтированы до конца 2014 года. Помимо этого, там появились все адреса органов власти города: департаментов, комитетов, префектур, управлений и управ. Осенью на сайте также появится информация обо всех ресторанах и кафе Москвы и предприятиях бытового обслуживания.