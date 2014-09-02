На data.mos.ru появится интерактивная карта для маломобильных граждан

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На портале открытых данных data.mos.ru появится раздел с информацией о городских объектах, оборудованных для маломобильных граждан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий.

Новый раздел под рабочим названием "Доступная среда" начнет работу в конце осени - начале зимы. Данные для раздела предоставит городской департамент соцзащиты. Кроме того, москвичи смогут сами вносить информацию на страницу – например, об учреждениях, в которых нет пандусов или не работают лифты для инвалидов.

Напомним, в Москве уже появилась рабочая группа по адаптации городской среды для инвалидов. В нее вошли муниципальные депутаты, которые будут оперативно реагировать на обращения граждан.

Отметим, что в 2014 году на адаптацию городской среды для маломобильных граждан потратят более 1,5 миллиардов рублей в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы".

В текущем году для людей с ограниченными возможностями в столице приспособят 512 автобусных остановок и 31 трамвайную платформу. Их оснастят плакатами с номерами маршрутов, поручнями и устройствами связи с диспетчером. На модернизацию всех остановок общественного транспорта потребуется 350 миллионов рублей.

Кроме того, 400 светофоров оснастят звуковым сопровождением, а на трамвайных путях для маломобильных людей построят посадочные посадочные платформы. Высота площадок будет совпадать с уровнем нижней ступени трамвая.

Помимо этого, в 2014 году столичные власти создадут электронную интерактивную карту с вакансиями для инвалидов, чтобы они могли подобрать место работы в своем районе.

В Москве остановки и светофоры приспособят для инвалидов

Напомним, в прошлом году в Москве прошла акция "Город без барьеров", целью которой стала разработка маршрутов для маломобильных групп граждан. В работе над проектом приняли участие инвалиды, а результаты были переданы чиновникам для последующей установки пандусов. Также в прошлом году был выпущен путеводитель на русском, английском немецком и французском языках для людей с ограниченными возможностями.

Полностью адаптировать Москву для нужд маломобильных граждан власти города планируют к 2016 году.

Портал открытых данных правительства Москвы data.mos.ru