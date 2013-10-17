Владимир Черников: "Москва - город, который имеет свое лицо"

Владимир Черников. Фото: mos.ru

Руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников рассказал в интервью РИА Новости о ситуации с демонтажем крупноформатных рекламных конструкций внутри Садового кольца и работе с недобросовестными предпринимателями.

Сетевое издание M24.ru публикует полную версию интервью.

- Владимир Васильевич, два года назад Москва, особенно центр, была похожа на "восточную ярмарку" из-за обилия рекламы – сейчас ситуация заметно изменилась…

- Мэром была четко поставлена задача – навести порядок в этой отрасли. За 2,5 года мы все-таки частично справились с поставленной задачей. Можно сказать, что центр города мы точно почистили. Сначала мы провели инвентаризацию и увидели, что более 70% рекламы было установлено незаконно: либо не было разрешений, либо разрешения уже истекли, либо разрешения вызывали сомнения. Когда мы поняли, что работы предстоит много, потихоньку стали наводить порядок в части создания единой базы, единой системы управления. Это касалось и системы учета рекламных конструкций, мы выясняли отношения с операторами и собственниками этих конструкций.

- Сколько всего рекламных конструкций демонтировано за эти 2,5 года?

- Мы демонтировали более 1,5 миллионов квадратных метров площадей рекламных конструкций. Сначала мы демонтировали перетяжки, их было более 2 тысяч. Потом убрали более 500 тысяч квадратных метров строительных сеток, 28 тысяч рекламных конструкций на заборах, более 2 тысяч рекламных панно на зданиях, так называемых брандмауеров, и 4 тысячи панель-кронштейнов. Из показательных примеров – крупные крышные установки, например, знаки "Mercedes", "Sаmsung", "Уралсиб". Они располагались в местах, где не имели права размещаться изначально. Это не считая тех объектов, которые мы демонтировали в связи с истечением срока договоров. Таких крышных установок было демонтировано около 100.

Также мы демонтировали конструкции размером три на шесть метров в центре города, включая Садовое кольцо, только там было убрано около 200 конструкций. Это кропотливая работа. В центральной части города объем рекламы сократился на 70%. Осталась реклама так называемых малых форматов - это сити-формат или афишные тумбы. В центре крупномасштабной рекламы почти не осталось, за исключением некоторых крышных установок, которые в ближайшее время тоже уберут. По поручению мэра ко Дню города мы демонтировали с крыш рекламу "Nokia" и "Pepsi". Отдельно можно отметить демонтаж видеоэкранов, которых в городе было 89. Сегодня их всего 21, и мы будем продолжать их демонтаж по мере того, как будут заканчиваться разрешения.

- В то же время, на территории Садового кольца, на Краснопресненской набережной, Таганской площади и даже внутри Бульварного кольца (Воздвиженка) по-прежнему можно увидеть конструкции крупного формата. Как Вы объясните наличие этих конструкций, действующими договорами?



- Конструкции, о которых вы говорите, принадлежат компании "Ньюформ Интернешнл", и действующая разрешительная документация на них отсутствует, однако сейчас Департамент не может их демонтировать в связи с обеспечительными мерами суда. В 2006 году было утверждено мировое соглашение между комитетом рекламы столицы и "Ньюформ Интернешнл", предусматривающее размещение крупноформатных рекламных конструкций, в том числе в историческом центре Москвы, при отсутствии согласования уполномоченных госорганов, вопреки закону "О рекламе" и всем действующим на тот момент в Москве нормативным документам.

По мировому соглашению комитет обязался организовать работу по подготовке разрешений и заключению договоров на 71 рекламную конструкцию. 26 конструкций из списка являются конструкциями "сверхбольшого формата" (более 18 квадратных метров). Договоры и разрешения комитетом оформлены не были, но при этом по факту все условия мирового соглашения были выполнены. Бизнесмены успешно поставили конструкции, установка которых была запрещена.

Срок на обжалование мирового соглашения истек в 2009 году, и когда комитет преобразовали в Департамент в конце 2010 года, обжаловать факт заключения мирового соглашения было трудно. Подходил к концу и срок тех разрешений, на которые комитет рекламы все же выдал документацию. Тогда "Ньюформ" родил новый виток разбирательств в суде и предъявил исполнительный лист, выданный в 2006 году. Но департамент не готов нарушать все нормы права и идти на поводу у недобросовестных предпринимателей. Мной отправлены обращения прокурору Москвы и в ОБЭП. Правда на нашей стороне, и мы ее добьемся.

- А когда истекает срок разрешений на установку рекламы на крышах?

- В конце 2013 года. Мы должны демонтировать в ближайшее время в общей сложности 132 крышные рекламные конструкции. Они уже не так бросаются в глаза. Более 200 уже демонтировано, а в общей сложности их было около 400, постепенно те конструкции, у которых закончился срок разрешения, из центра мы будем однозначно убирать и не разрешать ставить вместо них на крышах какую-либо рекламу. Их можно будет устанавливать только в тех местах, где не страдает архитектура города.

- Недавно вы провели демонтаж таксофонов с незаконной рекламой. Будут ли в городе еще такие таксофоны?

- Их количество еще не определено. Но ключевой должна быть не схема размещения рекламных конструкций, а необходимость размещения таксофонов как таковых. Мы ждем от коллег из Департамента информационных технологий предложений по их размещению. Мы живем в веке цифровых технологий и понимаем, что таксофонами пользуется не так много людей: сегодня связь более доступна. Они нужны там, где ими могут воспользоваться в экстренной ситуации.

- Как вы оцениваете изменения с позиции жителя города?

- Я, как москвич, вижу и понимаю, что реально рекламы становиться меньше, и от этого хуже не становиться никому. Это мое объективное отношение, достигнут определенный результат, который как минимум не раздражает никого, а по нашим опросам, нас поддерживают 80% москвичей. Мы считаем, что действуем правильно.



- Вы ориентировались на аналогичный опыт других городов?

- Да, мы смотрели на практику передовых в области размещения рекламы городов Европы – Париж, Лондон, и на самом деле, было на что посмотреть. В Лондоне, например, рекламы почти нет, за исключением отдельных мест и небольших форматов. В Париже отношение к рекламе в основном как к уличной мебели. Они в этом впереди планеты всей – реклама там размещается на киосках, на скамейках, совмещена с объектами городской инфраструктуры, с туалетами и т. д. Как таковой свободной рекламы, щитовых конструкций, в Париже немного. Да, есть очень дорогие имиджевые установки, которые, как правило, размещаются не в центре города. В зависимости от уровня развития стран, она имеет разные масштабы: чем страна цивилизованнее, тем более продвинутый рынок рекламы.

- Какие из принципов вы взяли на вооружение для Москвы?

- Мы взяли главные принципы отношения к размещению рекламы в Европе. Основной принцип такой: вы можете размещаться, но это будет очень дорого. Чем меньше рекламы размещается, тем лучше. Она может размещаться, не создавая неудобства гражданам, не создавая дискомфорта – это главное.

- Какие особенности размещения рекламы должны быть в Москве?

- Москва – тот город, который имеет свое лицо. Рынку рекламы у нас всего 20 лет, и чтобы смотреть на Европу и брать с нее пример, необходимо пройти свой путь. Вот почему я называю этот период переходным: от рекламного хаоса, базара и бардака, мы через правила, которые город устанавливает, через определенную борьбу, в конце концов, перейдем к цивилизованному рынку рекламы. Москва – город, который имеет свою инфраструктуру, свою архитектуру. Он настолько самобытен, настолько центр города отличается от окраин, что подходить с одним мерилом ко всему городу в целом нельзя. Поэтому у нас в правилах и присутствует 18 зон, у нас есть замечательная река, которая протекает через центр города, набережные, есть зона охраны ЮНЕСКО (Кремль, Новодевичий монастырь, Коломенское), в пределах которой в принципе не может никакая реклама размещаться. У нас есть относительно невысокие постройки в центре и рядом высотные здания, поэтому нужно точечно подходить к вопросам размещения рекламы.

- А можно ли сегодня саму Москву ставить в пример, как вы считаете?

- Я считаю, что в России – да. Есть правильно сформулированные принципы, которые позволяют нам развиваться. Мы понимаем, что мы находимся в начале пути, несмотря на большой объем проделанной работы. Результат уже виден, но у нас почти половина возможностей размещения рекламы еще не задействована, и тут важно не ошибиться. Например, в том, сколько рекламных конструкций может находиться на вылетных магистралях, в зонах ТПУ, в пешеходных зонах, которые не вошли в аукционную документацию. Мы будем придерживаться наших принципов и идти по пути общего сокращения объема размещения рекламы.

- И все же новая схема размещения рекламы в Москве вызвала неоднозначные оценки среди профессионального сообщества. Сколько объектов вошло в эту схему?



- На сегодняшний день схема предусматривает размещение 7366 конструкций. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Ранее было выдано более 22 тысяч разрешений, и это не считая тех объектов, на которые разрешения не выдавались. Например, были щиты 3 на 6 метров, которые размещались на заборах, афишные стенды. Таких конструкций в общей сложности было не менее 40 тысяч – мы же сделали схему на 7 тысяч. Важно, что главный принцип соблюдается – реклама не должна мешать. Наверное, 7 тысяч – это не много, но этого достаточно. В ближайшее время нам нужно демонтировать еще более 3 тысяч конструкций, и тогда город точно увидит, что рекламы стало гораздо меньше.

- Будет ли еще корректироваться эта цифра?

- По факту сейчас в Москве размещено более 10 тысяч рекламных конструкций. Цифра, предусмотренная в схеме, может быть близка к 10 тысячам, но только если рекламные конструкции будут правильно размещены. Тогда это немного. Следует отметить, что в эти 10 тысяч войдут и афишные стенды, хотя еще до недавнего времени только афишных стендов в Москве было 10 тысяч. Резерв у нас есть и с учетом новых территорий, так что цифра может быть больше. Территорию новой Москвы, за исключением двух вылетных магистралей, – Калужского и Киевского шоссе, мы пока не прорабатывали. Нужно изучать генплан, как эти территории будут развиваться, и только после этого подходить к вопросу включения в схему размещения рекламных конструкций.

- Как сейчас оценивают эту схему рекламщики?

- Скажу объективно: все, кто цивилизованно работал на рынке, приветствуют позицию правительства, потому что на улице порядок, потому что ко всем единые требования, без исключений. Конечно, есть и те, кто не доволен, особенно те, кто, наверное, участвовал в формировании тех правил, которые были раньше, потому то в этой мутной воде можно было ловить рыбу, и рыбу немелкую. Нас поддерживают серьезные участники, кто честно работает или хотели бы работать, но у них не было такой возможности, которая появилась сегодня.

- Вы говорили, что на Пушкинской площади вместо крупномасштабной рекламы на крышах появится сити-формат. Что из себя представляет такая реклама?

- Сити-формат – это конструкция размером 1,2 метра на 1,8 метра. Сити-формат в центре должен использоваться как афиша, чтобы люди могли видеть не столько рекламу, сколько получать информацию о концертах, мероприятиях в городе. Рекламы сити-формата будет очень мало. Она будет размещена ни в коем случае не на тротуарах, а за ними. С Пушкинской площадью просто, есть план и схема, как площадь реконструируется – она будет иметь совсем другой вид, нежели раньше. Если брать здания вокруг Пушкинской площади, все они были увешаны строительными сетками с рекламой. Мы их убрали, как и гигантские буквы с названиями компаний с крыш домов.

- Говоря о крупноформатных рекламных конструкциях, сколько их на данный момент на территории города? И останутся ли они в будущем?

- Крупноформатной рекламы в центре не останется. Есть несколько конструкций, в том числе крышных, в пределах ТТК. Это конструкции в виде панелей, которые тоже запрещены, но на которые действует разрешение. Мы ждем, пока эти разрешения закончатся, и будем их демонтировать в обязательном порядке. Например, закончилось разрешение на размещение рекламы Росгосстраха на крыше ЦДХ, и эта конструкция должна быть демонтирована.

- На Новом Арбате появились красочные медиафасады. Планируется ли их установка где-то еще и когда?

- Правила предусматривают возможность размещения таких конструкций. Медиафасад – инновационная с точки зрения технологий рекламная конструкция. Когда медиафасад выключен, то незаметно, что он вообще размещен на фасаде, т.е. полностью сохраняется облик здания. А когда он включен, то можно видеть несколько сотен цветов и оттенков, качество демонстрации изображения настолько высокое, что это не может не радовать.

При этом уже есть случай, когда эта конструкция мешала жителям. Великолепный медиафасад был установлен на пересечении Волоколамского и Ленинградского шоссе, по технологичности он один из лучших в Европе. Но для небольшого количества жителей он создал дискомфорт, потому что его свет мешал, особенно в вечернее и ночное время. В итоге мы снизили яркость и сократили количество сменяемых изображений.

- Где же тогда их размещать?

- Мы многому научились и понимаем, что медиафасады могут размещаться в нежилых кварталах и на зданиях, расположенных не напротив жилых домов. Скоро в городе их появится еще больше, но там, где они будут восприниматься именно как элемент украшения с возможностью размещения рекламы. Думаю, что до конца года их будет не менее 20, в частности, активно будет использоваться территория Нового Арбата, где мы реализуем идею так называемой "Таймс-сквер": красивые медиафасады должны создавать живую картинку мерцания, мигания, и это не должно кому-то мешать. В любом случае, должен быть индивидуальный подход к размещению каждого медиафасада.

- В городе есть еще проблема – реклама на асфальте. Несмотря на введение штрафов, ее все еще активно размещают. Как вы боретесь с этим?

- На наш взгляд, ее стало немного меньше. Бороться планируем так же, как и раньше – штрафами. Коллеги из департамента ЖКХ смывают ее очень активно. Это хулиганство, этот вид рекламы запрещен. Есть еще один метод борьбы: если будут указываться какие-либо телефоны, то они будут попадать в автодозвон и блокировать работу тех или иных предприятий.

- А как сегодня обстоит дело с рекламными газелями?

- Велась активнейшая борьба, и мы считаем, что мы в ней победили, и тут нам также помог автодозвон. На начало 2013 года в городе было более 300 газелей. Около 100 газелей оставалось на конец мая - начало июня. Сегодня мы считаем рекламные газели по пальцам – это всего около десятка машин. Понятно, что они появляются, но это уже не системно.

- Как вы оцениваете итоги торгов по размещению наружной рекламы?

- Оценка самая высокая, и это объективно. Во вторник мы подписали с победителями аукционов договора на установку конструкций. 28 компаний подали заявки, 21 участвовала в торгах. Стартовая цена была немаленькая, около 21 миллиарда рублей за 7 тысяч конструкций. Все было сделано публично, мы были в прямом эфире, в интернете, на ТВ.

Если говорить о цифрах, то за предыдущие 10 лет за тот же объем рекламы бюджет получил 11 миллиардов рублей. Теперь за 10 лет город должен получить 75 миллиардов рублей. Нам импонирует не только факт цены, а самое главное – цивилизованное развитие рынка. Мы понимаем, сколько будет рекламы в городе: по типам конструкций, по местам размещения. Мы вышли на уровень понимания того, что реклама столько стоит. Наверное, потому, что ее стало меньше, но еще и потому, что появился порядок, появились правила, которые заставили участников прийти и заплатить такие деньги.

- Это первый этап торгов, вами было выставлено на аукцион около 60% от всего объема рекламных возможностей города. А когда планируете разыграть оставшиеся 40%?



- Мы планируем объявить об аукционах на размещение наружной рекламы в районах, находящихся за кольцевой дорогой (Бутово, Митино, Зеленоград и т. д.) и в зоне внешней стороны МКАДа не позднее декабря.

- На что город направит деньги, вырученные с торгов?

- Очень простой ответ: на все, что нужно городу. И на социальные нужды, на развитие инфраструктуры. Москва развивается, город растет, мы строим метро, развиваем общественный транспорт. Возможно, какая-то часть средств пойдет на праздничное оформление. Я думаю, что эти деньги пойдут на пользу москвичам.

- Когда же Москве удастся полностью избавиться от незаконной рекламы?

- Нам бы хотелось закончить со всем этим хаосом как можно быстрее. Мы ставим перед собой задачу-максимум – до конца декабря, но понимаем, что, скорее всего, это будет начало следующего года.