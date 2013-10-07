Отношения с соседями: друзья, враги, чужие или близкие?

Как не испортить отношения с соседями

Живя в ритме мегаполиса, многие москвичи не успевают, не умеют или не считают нужным выстраивать отношения с соседями по лестничной клетке. А между тем, именно они могут первыми прийти на помощь в экстренной ситуации или испортить долгожданный праздник. Как общаться с соседями в большом городе? Стоит ли дружить с теми, кто живет рядом? И насколько развито добрососедство в столице?

На эти и другие вопросы в интервью M24.ru ответила сотрудник кафедры социальной психологии Российского государственного гуманитарного университета Наталья Долгова.

- Как в мегаполисе не испортить отношения с соседями, особенно из-за бытовых проблем? Как урегулировать конфликт, чтобы не доводить дело до суда?

- Мирно урегулировать иногда бывает сложно, практически невозможно. Но, как ни странно, соседи часто являются самыми важными людьми для человека. Они окружают вас плотным кольцом сверху, снизу и сбоку. Сверху вас могут залить, соседей снизу можете затопить вы. Но, с другой стороны, эти же люди могут вам помочь. Соседей надо знать и любить, поддерживать с ними отношения. Если вы ходили мимо малосимпатичной старушки молча, да еще и отворачивались, то не удивляйтесь, если вам будет сложно с ней о чем-либо договориться. Например, включить дрель в 11 часов вечера.

Мне кажется, что самый лучший рецепт - это познакомиться со своими соседями до наступления проблем, иметь с ними необременительные, дружеские или хотя бы приятельские отношения, знать, как они живут, в каком графике работают. Потому что если у вас соседи "совы", и у них основная жизнь начинается ближе к ночи, то они просто не услышат и не поймут, когда вы придете к ним выяснять отношения в половине седьмого утра. С соседями также можно согласовать график строительных работ при ремонте. Например: "У меня ребенок спит после обеда с двух до трех, будьте так любезны, не шумите". Как минимум дрель они в это время включать не будут.

Если у вас налажен контакт с соседями, вы можете обсудить любые вопросы с ними, связанные с реконструкцией, протечкой, ремонтом подъезда, перепланировкой и даже организацией ТСЖ. Но если вы не разговариваете, не знаете и не интересуетесь своими соседями, то не удивительно, что они будут игнорировать ваши интересы при решении своих собственных проблем.

- А как налаживать отношения с соседями, если они часто меняются?

- Отслеживать, когда они меняются. Потому что если вы не знаете своих соседей, то вы не сможете с ними договориться. Я понимаю, что это очень тяжело в больших домах, где много квартир, много подъездов, большая этажность. Но хотя бы своих соседей по площадке было бы неплохо знать, потому что, скорее всего, они будут знать каких-нибудь других соседей из других квартир.

В конце концов, в доме часто бывает консьерж, он может дать вам телефон соседей, которые вам докучают. Можно просто познакомиться с ними и узнать, все ли у них хорошо, всем ли они довольны. Если соседи никак не реагируют ни на уговоры, ни на беседы, ссориться, кричать и возмущаться бессмысленно. У нас, к сожалению, существует такой миф: если я поругаюсь, громко покричу на соседа, он тут же станет хорошим, и тут же будет соблюдать все правила общежития. Нет. Обычно сосед (дебошир или пьяница) становится милым и приятным только после беседы с участковым.

С другой стороны, некоторым людям очень хочется устроить скандал, они провоцируют вас, привлекают к себе внимание. Им хочется общения, но они не очень понимают, как его получить. А вот зацепить соседей, устроить скандал, сказать, что "ваша коляска не так стоит и закрывает нам проход" - это та форма, в которой они умеют вести диалог. Но не стоит с ними скандалить, потому что это не принесет облегчения, с одной стороны, а с другой стороны, никаким образом не поможет решить проблему.

- Многие москвичи задаются вопросом: а зачем вообще нужно налаживать отношения с соседями, если дома огромные, квартир много, всех узнать все равно невозможно? Как преломить эту позицию?

- Тяжело. Сложно уговаривать людей познакомиться с соседями. Но здесь может быть только одна мотивация: соблюдение собственной безопасности. Если вы не знаете, кто входит в ваш подъезд, кто из него выходит, какие люди здесь живут, кто сюда приходит в гости (хотя бы к вам на этаж), ни о какой безопасности вообще можно не говорить.

- То есть всем это нужно объяснять?

- Да, хотелось бы объяснить, что соседи – это близкие люди, они ближе всех находятся в физическом плане. Ваши родственники живут на другом конце Москвы. Ваши дети уехали учиться в другой город. А соседи – это те люди, которые живут у вас за стенкой. Поскольку стенки в наших домах достаточно тонкие, мы можем слышать, о чем они разговаривают. Иногда вы становитесь участниками их жизни. Конечно, можно себе позволить не знать, как они выглядят, но тогда не удивляйтесь, что они вас тоже проигнорируют. Поэтому настоятельный совет – познакомиться с соседями, налаживать добрососедские отношения. Хотя бы с точки зрения выгоды.

- А что может сплотить соседей по дому?

- Как правило, какие-то общие цели и задачи. Но они возникают не сразу. Обычно соседи начинают дружить против кого-нибудь: против какого-нибудь дебошира, который мешает жить всему подъезду, против каких-нибудь молодых людей, которые громко поют или кричат по ночам. Но еще можно дружить с соседями за благоустройство придомовой территории или ремонт подъезда. Это обычно домовые вопросы, которые связаны именно с благоустройством, с другой стороны, люди часто относятся к своему окружению достаточно равнодушно. Этому есть некоторое оправдание.

Большое количество людей снимают квартиры, для них это временное жилье на несколько лет. И они не хотят вкладываться в благоустройство. Они воспринимают это место как спальное. Это особенность Москвы, большого города. Сюда приезжают только ночевать, а не решать проблемы. Поэтому в этом случае помогут только убеждения.

- И благоустройство?

- Конечно. Общие цели и задачи, общий интерес, связанный именно с этим местом, с этим домом. Если ваши соседи достаточно часто меняются, можно попробовать наладить отношения с собственниками жилья, чтобы поддерживать с ними отношения, помогать друг другу. У меня один из клиентов поделился жизненной историей: его соседка сдавала квартиру, и она его предупредила, что там живет семейная пара. Однажды он вышел покурить на площадку и услышал за неплотно прикрытой соседской дверью обсуждение мальчишника. Выяснилось, что там живет не милая супружеская пара, а создано почти общежитие.

Эта супружеская пара, по-видимому, пересдала квартиру еще раз в аренду, и там жили 6 молодых людей, а собственник ни о чем не догадывался. И если бы соседи не дружили, то собственник, так неудачно сдавший свою квартиру, мог бы об этом никогда не узнать. Ему позвонил сосед с вопросом: "Кто у тебя там живет: молодая семья или мальчиковое общежитие?". После чего молодых людей выселили из незаконно сданной квартиры. И все это благодаря дружеским отношениям с соседями.

Беседовала Галина Малина