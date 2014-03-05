Гитарист Карадаглич­ об игре с оркестром и средиземноморском характере

Милош Карадаглич. Фото: facebook.com/milosguitar

Черногорский гитарист Милош Карадаглич - молодой и обаятельный представитель новой классической музыки. На гитаре он играет виртуозно: его композиции бывают как чувственными, так и энергичными, как спокойными, так и динамичными. В феврале Милош выпустил новый альбом под названием Aranjuez, записанный в сотрудничестве с Лондонским Филармоническим оркестром и известным дирижером Янником Незе-Сегеном.

С талантливым музыкантом пообщался корреспондент M24.ru. Милош рассказал нам о своих планах на будущее, о Лондоне (там гитарист сейчас живет), а также о том, почему средиземноморцы - очень страстные натуры.

Первая пластинка Милоша, Mediteraneo, пронизана средиземноморскими мотивами, а вторая, Latino, – южноамериканскими. В процессе работы над третьим альбомом гитарист вместе с оркестром и дирижером Незе-Сегеном записал концерты испанского композитора Хоакина Родриго.

Милош Карадаглич. Скриншот видеозаписи разговора в скайпе

- Милош, альбом Aranjuez вы записывали вместе с Лондонским Филармоническим оркестром и известным современным дирижером Янником Незе-Сегеном. Расскажите, как вам с ними работалось?

- Записываться с оркестром – это особенная эстетика, она сильно отличается от сольной работы. Здесь крайне важен выбор партнеров и взаимопонимание с ними. Именно поэтому мне было приятно работать с Лондонским Филармоническим оркестром: все его музыканты мне как семья, мы через многое прошли вместе. Дело в том, что этот оркестр предоставил мне возможность выступать вместе с ним, когда я только закончил учиться. И мне очень хотелось, чтобы мой первый концертный альбом был записан именно с ним.

Что касается Янника, то это невероятно талантливый дирижер и потрясающий человек. Я давно был его поклонником, а когда мы пообщались, выяснилось, что моя игра ему тоже нравится. На сегодняшний день наша совместная работа - самый прекрасный музыкальный опыт в моей жизни.

- Но на концертах в разных городах вы играете без оркестра, наверное?

- Когда как, но чаще один (шмыгает носом).

Прости, я очень болею. Последние дней пять у меня жуткая простуда...

- Какой ужас. А у вас сейчас еще и тур, наверное, идет?

- Да, завтра вот в Вену еду. Ничего не поделаешь – как бы ты себя ни чувствовал, а выступать надо.

Милош Карадаглич. Фото: facebook.com/milosguitar

- В одном из интервью вы говорили, что сначала хотели играть в футбол, потом – стать рок-звездой, но в итоге пришли к классической гитаре. Как так получилось?

- Я вырос в семье, где очень любят музыку. К тому же, мне нравилось петь, и казалось, что гитара станет отличным аккомпанементом моему голосу.

Еще я очень плохо играл в футбол, а футбол в Черногории – это важнейшая часть национальной культуры. В него играют буквально все. Так что мне пришлось найти для себя какое-то другое занятие, чтобы показать себя окружающим с лучшей стороны.

Моим делом стала музыка, и я пошел учиться в специализированную школу. А то, что в итоге мне понравилось играть именно на классической гитаре – это счастливая случайность.

- Что же произошло?

- Я учился играть на гитаре, но пока не услышал запись Сеговии (Андрес Сеговия, испанский гитарист – примечание редактора), мне не очень нравилось. Казалось, что в гитарной игре нет ничего особенного.

Но однажды отец поставил мне виниловую пластинку – одну из тех, которые сам слушал в 70-х. Тогда Андрес Сеговия, великий испанский гитарист, был так популярен, что папа сохранил этот альбом в своей коллекции вместе с пластинками Bee Gees, Rolling Stones и прочих легендарных рок-звезд. Я услышал Сеговию и подумал, что это лучшее, что я когда-либо слышал. Вот так я и влюбился в классическую гитару.

- Ваша музыка очень разная – в композициях есть и спокойные, тихие композиции, и динамичные, быстрые. Сам вы такой же страстный, как и ваша музыка?

- Я очень страстный - я же средиземноморец. Ты когда-нибудь бывала в Черногории?

- К сожалению, нет.

- Многие русские приезжают в Черногорию. Это очень красивая страна. У ее жителей настоящий средиземноморский менталитет, но при этом мы еще и славяне – как русские.

В нас есть потрясающая комбинация напора и серьезности. Мы очень любим думать, погружаться в суть происходящих вещей. Кроме того, черногорцы - очень образованные люди. Нам интересные глубины жизни, а не ее поверхность: все это очень сближает нас с русскими. Наш характер очень глубокий, а порой даже слегка мрачноватый. Но еще мы живем в Средиземноморье, так что одновременно со всем этим мы очень страстные, общительные и открытые.

- Прямо как латиноамериканцы.

-Да, как они. Черногорцы – очень интересная комбинация двух характеров. И именно во время игры на гитаре я могу позволить всем сокровенным и противоречивым частям моей личности проявиться.

В мире есть множество вещей, которые нужно принимать во внимание, много всего такого, о чем нужно задумываться прежде, чем что-нибудь сказать или сделать. Но когда ты занимаешься музыкой, ты можешь забыть об этом и стать тем, кто ты есть на самом деле.

Милош Карадаглич. Фото: facebook.com/milosguitar

- Кстати, знаете, вы ведь очень похожи на латиноамериканца. Или итальянца…

- Да? Не знаю. На самом деле я чистокровный средиземноморец. Но если посмотреть мое семейное древо, можно увидеть, что наш род насчитывает 700 лет, и все мои предки – черногорцы, без всяких "примесей". Хотя вообще мне в это слабо верится, потому что у меня слишком уж темные волосы. Наверняка всему виной какая-нибудь турецкая кровь. Или итальянская (смеется).

- Я знаю, что вы очень любите Испанию, и в особенности город Гранада. В одном из интервью вы сказали, что это настоящая мировая столица гитары. Часто туда приезжаете?

- В Испании все буквально "пропитано" гитарой. Когда ты приезжаешь туда, то слышишь ее звуки повсюду – кажется, они буквально отражаются от каждого камня.

Мне бы хотелось как-нибудь съездить в Гранаду, потому что я люблю фламенко. И мне кажется, что если я буду играть фламенко, то узнаю что-то новое о классической гитаре.

- Что еще вам хотелось бы открыть для себя в гитарной игре?

- Сейчас у меня за плечами три альбома. В том числе и Aranjuez, в процессе работы над которым мне удалось взяться за самый серьезный гитарный репертуар. Мне хочется использовать всю проделанную работу как фундамент, от которого можно отталкиваться, чтобы идти в новых направлениях. Хочется научиться чему-то, набраться опыта, а затем подумать о свежем репертуаре и заняться Бахом, музыкой XIX века или чем-то еще. Все это – в планах на ближайшие несколько лет.

Но сначала я собираюсь проехать с туром по всему миру и выступить с самыми важными и лидирующими оркестрами. Такая возможность - это настоящая удача для классического гитариста.

- Вам нравятся дуэты? Я видела на YouTube пару роликов с ваших концертов, на которых вы играли с другими музыкантами.

- Иногда нравится: к примеру, если эти музыканты – друзья, которые живут в городе, где я выступаю, или если проходит какой-то фестиваль. Тогда мы с другими музыкантами можем собраться и решить сыграть вместе Баха или Вивальди.

Работать с другими музыкантами здорово, потому что когда ты солист, ты сам по себе. А если работаешь с кем-то еще, появляется возможность обменяться энергетикой, вступить в диалог. С оркестровыми концертами то же самое – ты в диалоге с каждым его музыкантом, а также с дирижером. Это потрясающе.

Милош Карадаглич. Фото: facebook.com/milosguitar

- Задам банальный вопрос: когда нам ждать вас в Москве?

- Как только вы меня пригласите, я сразу приеду! Я еще ни разу не выступал в Москве, но мне безумно этого хочется.

Честно говоря, я вообще в России пока не был. Хотя Черногория исторически очень тесно связана с вашей страной. В России бывал мой отец, туда приезжал мой дедушка… Мне тоже хотелось бы посетить эту страну. Надеюсь, скоро мое желание сбудется.

Напиши какому-нибудь московскому оркестру и скажи, что есть один отличный гитарист, с которым им непременно стоит сыграть! (смеется)

- Вы сейчас, насколько я знаю, живете в Лондоне. Не скучаете по Черногории?

- Черногория – это мой дом, место, куда я постоянно возвращаюсь. Там моя семья, туда я еду, чтобы "подзарядиться", почувствовать себя спокойно и хорошо. Я люблю Черногорию: для меня это самая лучшая и самая красивая страна в мире.

Но Лондон, между тем, – величайший город мира. Когда ты музыкант, когда ты молод и когда тебе хочется быть в центре мира, Лондон – идеальное место для твоей жизни. Я люблю Лондон, и я чувствую, что это то место, в котором мне хочется находиться в данный момент.

Я видел большинство главных городов мира, но Лондон все равно люблю больше всего. Это город возможностей, полный истории, у него прекрасное настоящее и очень богатое будущее.

- Может, когда-нибудь вам так же сильно понравится еще какой-то город?

- Возможно. Я ведь еще не был в России, например. Может, я влюблюсь в Москву или Санкт-Петербург – кто знает.

Беседовала Анна Теплицкая