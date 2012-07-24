До конца года все подмосковные библиотеки подключат к Интернету

ИТАР-ТАСС

До конца года все подмосковные библиотеки будут обеспечены доступом к сети Интернет, сообщает "Интерфакс".

По словам первого замминистра культуры региона Людмилы Вашуриной, всего в Московской области насчитывается более 1200 библиотек. Часть из них имеют компьютеры и доступ в Сеть.

В текущем году власти намерены закупить компьютеры для 1000 библиотек. Планируется, что этим читальням обеспечат доступ к Интернету.

На эти цели из средств бюджета Подмосковья выделят 19 миллионов 261 тысячу рублей.