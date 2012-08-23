Бесплатный Wi-Fi появится в общежитиях московских вузов

ИТАР-ТАСС

До конца года власти намерены оснастить все студенческие общежития бесплатным Wi-Fi. В настоящий момент Департамент образования столицы уже разрабатывает пилотный проект, в котором принимают участие и компании, работающие в студгородках.

"Мы занимаемся общежитиями всех вузов, расположенных на территории столицы, как городских, так и федеральных. Сегодня интернет в большинстве вузовских общежитий предоставляется на полулегальной основе, с бесконтрольным завышением цен", - заявила замруководителя столичного департамента образования Маргарита Русецкая.

Однако, по словам представителя департамента информационных технологий Елены Новиковой, Москва сможет обеспечить интернетом только общежития городских учебных заведений. Для организации Wi-Fi в комнатах студентов федеральных вузов, скорее всего, потребуется инвестиционный проект или привлечение денег из федерального бюджета, пишут "Известия".

По подсчетам экспертов, обеспечение бесплатным Wi-Fi, например, студенческого городка вуза на 8 тысяч человек будет стоить не менее 10 миллионов рублей в год. Получается, что интернет для всех общежитий Москвы обойдется примерно в один миллиард рублей.

Отметим, зоны бесплатного доступа в Сеть уже появились на территории четырнадцати московских парков. А в следующем году бесплатным Wi-Fi оснастят крупные столичные музеи и подмосковные электрички.