"Мослекторий" покажет, как гаджеты меняют города

30 марта в Музее Москвы состоится лекция социолога НИУ ВШЭ и интернет-исследовательницы Полины Колозариди по теме – "Говорящий светофор: как гаджеты превращают город в большую деревню". Речь пойдет о связи между смартфонами и CCTV-камерами, а также о технологическом дизайне и умных устройствах, которые наполняют столицу. Слушатели смогут ответить на вопросы: стоит ли избегать систем регистрации действий на мобильном телефоне и правда ли смартфон знает о нас больше, чем наши друзья?

Лекция пройдет в рамках проекта "Университет, открытый городу: лекционные четверги в музеях Москвы" при содействии Музея Москвы. Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 30 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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