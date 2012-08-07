На сайте МОЭК открыт спецраздел для потребителей новой Москвы

ИТАР-ТАСС

Московская объединенная энергетическая компания (ОАО "МОЭК") разработала специальный раздел на своем сайте для потребителей, живущих на присоединенных территориях новой Москвы.

Информация структурирована в удобной форме и включает перечень населенных пунктов, обслуживаемых ОАО "МОЭК"; контактные данные сбытовых подразделений компании; информацию о тарифах на территориях новой Москвы и информацию о заключении договоров на поставку тепловой энергии и горячей воды.

В оперативном режиме страница будет дополняться необходимыми сведениями о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, а также о любых изменениях в части договорных отношений с поставщиком тепловой энергии и горячей воды.

Кроме того, на интерактивной карте раздела "МОЭК на территориях Новой Москвы" обозначены населенные пункты, находящиеся в зоне обслуживания компании.