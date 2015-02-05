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Технологии

5 февраля, 17:48

Госдума предлагает блокировать анонимайзеры в досудебном порядке

интернет блокировки анонимайзеры Tor

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил ввести досудебную блокировку анонимайзеров, увеличить полномочия и финансирование Роскомнадзора, а также ограничить доступ к анонимной сети Tor, сообщает "Интерфакс".

"Одним из факторов формирования интернет-среды в нашей стране стала система полномочий по судебному и досудебному блокированию сайтов. Она позволяет блокировать запрещенную в России информацию достаточно оперативно. В то же время заслуживает внимания вопрос о досудебной блокировке анонимайзеров, средств доступа в анонимные сети типа Tor", - заявил Левин.

По его мнению, это позволит не только ограничить доступ к запрещенной информации, распространяемой через анонимные сети, но и расширит возможности по противодействию коммерческому распространению вредоносных программ и незаконному доступу к компьютерной информации.

Левин отметил, что государство вкладывает серьезные средства в вооружённые силы и правоохранительные органы, но из этого ряда "пока выпадет система информационного контроля".

"Роскомнадзор успешно решает задачи в рамках своих полномочий и оперативно добивается исполнения решений других органов власти, при этом очевидно, что ему не хватает штатных единиц и средств. Целесообразно обсудить и другие направления дальнейшего усиления работы Роскомнадзора. Например, систему подготовки и привлечения кадров", - сказал председатель комитета.

Стоит отметить, что программы-анонимайзеры позволяют пользоваться интернетом без предоставления сервисам IP-адресов, что дает возможность обойти блокировки в таких случаях, как блокировка сайта Ромкомнадзором для российских пользователей.

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Сеть Tor, в свою очередь, предоставляет так называемый "глубинный" интернет, в котором пользователей очень сложно отследить.

Напомним, 1 февраля 2014 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей незамедлительно блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам.

При этом доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера подтверждение об удалении незаконной информации.

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