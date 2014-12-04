РСП предлагает ввести денежный сбор со всех пользователей интернета

Фото:ТАСС/Дмитрий Рогулин

Гендиректор Российского союза правообладателей (РСП) Сергей Федотов предложил ввести сбор с пользователей интернета, как сообщило агенство "ТАСС".

Федотов предложил тарифную модель, при которой за каждый канал подключения к интернету, будь то мобильный телефон или стационарный проводной интернет, ежемесячно к абонентской плате будет прибавляться 25 рублей, то есть 300 рублей в год. Суммарный годовой сбор с абонентов интернета составит около $860 млн, и эта сумма должна покрыть интересы всех правообладателей, которые представлены на российском цифровом рынке.

Собранные деньги будут возмещать исключительно убытки правообладателей, пояснил M24.ru адвокат и председатель общества защиты прав потребителей "Горячая линия" Дмитрий Лесняк.

"Контролировать каждого пользователя на предмет того, скачивает ли лично он какой-то контент, связанный с РСН, или он пользуется интернетом для других целей, невозможно", - добавил Лесняк.

По словам адвоката, несправедливо возлагать плату на лицо, которое ничего не нарушает. "РСН не представляет интерес всех авторов, а только тех, которые состоят в этом союзе, таким образом не все авторы будут защищены".

Адвокат добавил, что пользователям интернета не всегда необходимо пользоваться контентом, например, сейчас много пенсионеров, которым нужен интернет в масштабах электронной почты и видеосвязи, а они должны будут оплачивать, пусть и незначительную, но лишнюю плату. "Должны использоваться механизмы прямого регулирования, которые сейчас действуют в рамках Гражданского кодекса".

Напомним, что в конце ноября Владимир Путин подписал поправки, расширяющие действие антипиратского закона на музыку, тексты и программное обеспечение. Документ вступает в силу 1 мая 2015 года. Начиная с этого момента, правообладатели смогут в досудебном порядке добиваться блокировки подозреваемых в пиратстве ресурсов по всем видам контента, кроме фотографий.