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Технологии

03 августа 2012, 11:20

Бесплатный Wi-Fi в крупных столичных музеях появится в 2013 году

интернет музеи Третьяковская галерея Wi-Fi связь

ИТАР-ТАСС

Самые посещаемые и крупные музеи Москвы, например, Третьяковская галерея и ГМИИ им. Пушкина, могут оборудовать бесплатным беспроводным интернетом Wi-Fi только в будущем году. Соответствующее распоряжение должно подписать Министерство культуры, пишут "Известия".

Пока данная программа затронет лишь небольшие музеи городского, а не федерального значения.

"Как только мы получим заявки о том, где нужно сделать Wi-Fi, мы сделаем. Сейчас у нас есть заявка от музея-панорамы "Бородинская битва". Она первой получит городской интернет. Когда подадут заявки другие московские музеи, мы оснастим и их", - пояснила пресс-секретарь департамента информационных технологий столицы Елена Новикова.

Некоторые культурные учреждения Москвы самостоятельно провели себе беспроводной интернет. Так, бесплатный Wi-Fi появился в музее-усадьбе Царицыно.

Отметим, зоны бесплатного доступа в Сеть уже появились на территории четырнадцати московских парков.

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