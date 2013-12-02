Билайн запустил в эксплуатацию сеть LTE в Москве

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Компания "Вымпелком" запустила в столице телекоммуникационную сеть нового поколения LTE, которая до конца этого года должна охватить до 80 процентов территории города. Полгода назад первый фрагмент данной сети был запущен в пределах Садового кольца.

Сеть одновременно использует частоты двух диапазонов: нижний (800 МГц) и верхний (2,5-2,7 ГГц). Начиная со следующего года "Вымпелком" приступит к развитию LTE и на территории Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Михаила Слободина.

Развитие сети будет проходить в три этапа. Сначала сеть появится в крупных городах, затем в регионах, а потом затронет так называемые регионы "второго приоритета".

По словам гендиректора "Вымпелкома", строительство LTE будет вестись изначально в верхнем диапазоне Исключение в данном случае составляет Москва. А в регионах это связано с тем, что расчистка "нижнего" потребует более 2-3 лет.

Стоить также отметить, что российские сотовые операторы должны к 2019 году обеспечить покрытие LTE во всех регионах России. Так, в 2013 году "Вымпелком" запустил LTE в Калининграде, Калмыкии, Ингушетии, республике Алтай, Астрахани и Адыгее.