В интернете появился сайт с хакерскими базами данных

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В интернете появился сайт, где любой желающий может проверить, утекает ли информация с его компьютера злоумышленникам. Для этого достаточно ввести в строку поиска свой адрес электронной почты.

Ресурс представляет собой базу данных с возможностью поиска. Там собрана информация о пользователях, чьи пароли и письма украли в ходе последних кибератак, сообщает телеканал "Москва 24".

Сервис создал один из разработчиков Microsoft. Сайтом уже воспользовались около 150 тысяч человек. Выяснилось, что примерно 30 процентов из них стали жертвами хакеров.

Напомним, 5 декабря в результате масштабной хакерской операции аккаунтов лишились более двух миллионов пользователей крупнейших социальных сетей.