Социально значимые объекты обеспечат бесперебойным электроснабжением

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Реестр инноваций собираются включить новую систему резервного и аварийного электроснабжения, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Такое решение было принято в ходе первого за этот год заседания Экспертной комиссии по инновационным технологиям. Речь идет о новой российской разработке, с помощью которой можно будет наладить бесперебойное питание в случае отключения электроэнергии.

По словам руководителя Стройкомплекса Сергея Левкина, в новом оборудовании вместо традиционного свинца будет использован литий-ион, благодаря которому система питания будет работать дольше, а само оборудование станет более надежным, дешевым и простым в эксплуатации. Литий-ионные аккумуляторы служат до 10–15 лет и, в отличие от свинца, безопасны для окружающей среды.

Сейчас практически все технологии бесперебойного энергоснабжения, используемые в России, производятся за рубежом: в Европе, Америке и азиатских странах. Теперь же появилась возможность применять отечественные разработки "Газпрома", "Росата" и "Россети", которыми уже воспользовались в Барнауле и Новосибирске.

По мнению представителей компании, которые производят источники бесперебойного питания, такое оборудование должно стать популярным в Москве, поскольку в мегаполисе существует огромное количество объектов социального, спортивного, производственного назначения. К ним относятся больницы, роддома и поликлиники, стадионы, центры обработки данных, а также промышленные предприятия, работающие непрерывно.

В случае сбоев подачи электричества или перепадов напряжения на этих территориях, может возникнуть угроза для человеческих жизней, а также риск потери огромного количества данных или поломки дорогого оборудования. С помощью новых технологий таких ситуаций можно будет избежать.