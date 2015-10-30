Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов. Регулятор намерен изменить этот показатель на ближайших заседаниях совета директоров, сообщает пресс-служба Банка России.

Ожидается, что с учетом принятого решения годовой темп прироста потребительских цен в октябре будущего года составит менее 7 процентов, а к 2017 году снизится до 4 процентов.

Регулятор отказался от снижения ключевой ставки из-за инфляционных рисков. Иными словами, Центробанк опасается, что при дальнейшем снижении показателя в стране вырастут цены на основные продовольственные товары.

При этом в ЦБ отмечают, что в сентябре в России наметились признаки замедления спада в экономике. Безработица остается на достаточно низком уровне, а тяжелых последствий экономического кризиса удалось избежать.

Решение о снижении ключевой ставки может быть принято 11 декабря в ходе очередного заседания совета директоров Центробанка.

Напомним, Министерство финансов России ожидает инфляцию на уровне 12,2 процента по итогам года. Об этом на сентябрьском пленарном заседании Госдумы заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Снижение темпов роста экономики РФ, по мнению Силуанова, в текущем году связано в первую очередь с внешними условиями.

"Мы делаем все, чтобы ключевая ставка и процентные ставки в экономике снижались. А бюджет - это основной инструмент снижения инфляции, давления на процентные ставки. Чем более он сбалансирован - тем меньше уровень ставок в экономике", - добавил он.

Банк России в сентябре ухудшил прогноз по инфляции в РФ на 2015 год до 12-13 процентов с ожидавшихся ранее 10,8 процента.

В течение года ключевая ставка была снижена на 6 процентов. В начале года она составляла 17 процентов.