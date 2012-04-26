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Свежая пресса

26 апреля 2012, 22:24

Обзор печатной прессы за 26 апреля

инфляция аренда земельные участки свежая пресса

Столичные власти провели первый аукцион по передаче ветхих зданий, признанных памятниками истории и культуры. Мэрия решила сдавать их в аренду на 49 лет по символической ставке 1 руб. за 1 кв. м в год – но лишь после того, как арендатор проведет полную реставрацию здания. На торги были выставлены три особняка XVIII-XIX веков в центре города, которые были сданы за сумму от 13,8 млн до 20 млн руб. в год. В Мосгорнаследии сообщили, что ставка снизится лишь после приведения объектов "в тот вид, который они имели в XIX веке", что , по экспертным оценкам, может обойтись арендаторам в сумму до 300 млн руб, сообщает "Коммерсант".

"Ъ" отмечает также интересную тенденцию - земля в Подмосковье дешевеет. В основном в цене падают участки без подряда, с начала года их стоимость упала на 5%. Причина в низком спросе и избыточном предложении: за последние два года количество поселков на продажу в Московской области выросло почти в четыре раза.

Газета "Известия" пишет, что турникеты в московских автобусах будут функционировать еще несколько лет. О том, что программа демонтажа устройств, которая должна была закончиться в 2012-м, растянется еще на пару-тройку лет, сообщила Жанна Терехова, пресс-секретарь департамента транспорта.

"Известия" также сообщают о том, что этой осенью столичные власти запустят новый общественный мультипортал, информирующий пассажиров о движении наземного пассажирского транспорта в городе. Об этом рассказал газете источник в столичном правительстве. Остановки в городе также оснастят QR-кодами для выхода на портал с помощью смартфонов.

Правительство согласилось с доводами МВД и выделит в 2012 году дополнительные 10,7 млрд руб. на повышение окладов сотрудникам, работающим в Москве и Московской области, информируют "Ведомости". Потребность в повышении содержания полицейских выявилась в начале года – после поднятия в ходе реформа окладов по всему МВД: в среднем по России они выросли в 1,5-2 раза, но в Москве практически не повысились.

"Московские новости" публикуют статью о том, что столичные власти планируют создать мобильную социальную сеть, объединяющую жителей каждой многоэтажки. Чиновники рассчитывают, что москвичи станут больше общаться со своими соседями и совместно решать различные проблемы. Социологи уверены, что мобильное приложение актуально для тех многоэтажек, где уже есть комитеты самоуправления. И сомневаются, что домовые соцсети станут массовым явлением.

"Новые известия" приводят статистику московских властей, согласно которой в январе-марте продовольственные товары в столице дорожали более низкими по сравнению с общим уровнем инфляции темпами – на 1,9%. В итоге стоимость минимального набора продуктов, входящего в состав потребительской корзины, к концу первого квартала в Москве достигла 2,9 тыс. руб. Эксперты считают, что она должна быть минимум в 2,5-3 раза выше.

"Московский комсомолец" предупреждает: охотники на собак, которые называют себя на английский манер "догхантеры", – это уже целая субкультура, которая проявляет себя самым печальным образом. На своем интернет-форуме догхантеры заявляют, что их цель – убрать с улиц городов стаи собак, которые представляют опасность для взрослых и детей. Но эксперты говорят о страшной тенденции: "охотники" уже не довольствуются убийствами бродячих животных.

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