Сегодня в СМИ: причины катастрофы Boeing и безопасность курортов Египта

Катастрофе Boeing ищут две причины

Следственный комитет России (СКР) в качестве основных назвал две версии крушения под Ростовом-на-Дону Boeing 737-800 компании Flydubai, в результате которого погибли 62 человека: техническая неисправность самолета либо ошибка экипажа при пилотировании в сложных метеоусловиях, пишет "Коммерсант". Не исключено, что, решив заходить при посадке на новый круг, пилоты допустили ряд ошибок, в результате которых самолет перешел в пикирование и упал на землю. Дело передано в центральный аппарат СКР – в связи с его международным характером и большим объемом следственных действий.

Ростуризм просит обезопасить курорты Египта

Обеспечение безопасности полетов может стать не единственным условием возвращения российских туристов в Египет, сообщает "Коммерсант". Глава Ростуризма Олег Сафонов просит правительство потребовать от египетской стороны гарантии безопасности курортных зон и туристических объектов этой страны. Это может поставить крест на надеждах туроператоров возобновить уже в ближайшее время продажу туров на еще недавно самом массовом направлении выездного туризма, но будет выгодно российским чиновникам, активно популяризирующим туризм внутренний.

Проверять на состояние опьянения будут по-новому

"Российская газета" опубликовала приказ минздрава, утверждающий новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Этот документ касается не только водителей, а всех граждан, которых направили на такую диагностику. Главная особенность документа – он един для всех. А значит, и проверять всех будут по одному стандарту, то есть по этим правилам.

Для направления на медосвидетельствование достаточно наличия хотя бы одного из четырех критериев. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. Освидетельствование во всех случаях начинается с выдоха. Пациенту предложат дыхнуть в прибор с функцией распечатки, который внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Если прибор не показал результата, то врач начинает сбор анамнеза и выявление клинических признаков опьянения. Если прибор показал результат, то через 15-20 минут проводится повторный забор воздуха. Положительным считается результат, превышающий суммарную погрешность измерений 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Банки-кредиторы внедряют специальный сервис, чтобы отслеживать своих клиентов в соцсетях

Для кредиторов аккаунты в социальных сетях – кладезь дополнительной информации о потенциальных заемщиках, сообщает "Российская газета". Пользователи "Фейсбука", "Одноклассников", "ВКонтакте", часто даже не отдавая себе в этом отчета, скрупулезно составляют обширные досье на самих себя. На эти данные при выдаче кредитов уже сейчас нередко обращают внимание банки, а также микрофинансовые организации (МФО), специализирующиеся на выдаче быстрых онлайн займов населению.

До недавнего времени активных пользователей соцсетей это мало беспокоило и уж точно не сподвигло скрывать личную информацию от посторонних глаз. Однако недавнее сообщение о появлении специального сервиса для анализа аккаунтов в соцсетях, который кредиторы могут начать внедрять в массовом порядке, поколебало спокойствие "сетевых жителей".

Население погружается в депрессию, предупреждает ВЦИОМ

В январе – феврале социологические опросы зарегистрировали тенденции, которые говорят о формировании в обществе продефляционных настроений, передают "Ведомости". Впервые за все время наблюдений произошел значимый рост следующих установок домохозяйств: как можно меньше тратить, не брать взаймы, забирать деньги из банков. Когда экономические агенты перестают расставаться с деньгами, это может привести к дефляционной спирали. Население опасается потери работы и старается не тратить деньги, оборот денег в экономике снижается – а на долю домохозяйств приходится каждый второй рубль расходов; предприятия не могут реализовать продукцию и сокращают производство, увольняют рабочих; население убеждается, что его опасения верны.

Авиабилеты могут подорожать из-за роста аэропортовых сборов

До недавних пор аэропортовые сборы за взлет-посадку, авиационную безопасность и услуги аэровокзального комплекса регулировались государством. Но 30 ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила отказаться от этой практики в Московском авиационном узле, либерализованы также сборы за стоянку судов. 21 февраля решение вступило в силу, пишут "Ведомости". Крупнейшие аэропорты тут же воспользовались этой возможностью.

"Яндекс" вложился в конструктор для роботов-собеседников в мессенджерах

"Яндекс" стал совладельцем американской компании Chatfuel, разработчика роботов-собеседников для мессенджеров (или чат-ботов), сообщают "Ведомости". Российская компания стала лидирующим инвестором в раунде инвестиций, в котором также приняли участие акселераторы стартапов Кремниевой долины YCombinator, 500 Startups, The Knight Foundation и несколько частных инвесторов.