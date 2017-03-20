Силуанов сообщил о переукреплении рубля

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Фундаментальный курс рубля к доллару должен быть ниже на 10–12 процентов, заявил в кулуарах G20 министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Министр также отметил, что уровень инфляции к концу 2017 года может сократиться до четырех процентов. Сейчас накопленная инфляция составляет примерно 4,4 процента.

Силуанов уточнил, что Минфин заинтересован прежде всего в стабильном уровне инфляции. Снижать ее дальше, без возможности удержать показатели Минфин не планирует.

Министр напомнил, что на инфляцию оказывают влияние многие факторы, в том числе прогноз урожая, курс рубля, цены на нефть в текущем году.