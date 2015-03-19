Годовая инфляция не превысит прогноз в 12,2% - глава Минфина

Фото: ТАСС

Инфляция по итогам года может оказаться ниже официального прогноза в 12,2%. Об этом рассказал глава министерства финансов России Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс".

"За полмесяца марта инфляция составила 0,5%. Это по оценкам даже ниже, чем в прошлом году. Мы считаем, что у нас есть все основания для того, чтобы выйти в текущем году на плановую инфляцию 12,2%, а то и даже ниже", - заявил Силуанов.

По словам министра, остановка роста зарплат и отказ от увеличения расходов бюджета стали основными причинами принятия ЦБ решения о снижении ключевой ставки до 14%.

Силуанов отметил, что низкая инфляция помогает сберечь деньги населения и способствует кредитованию и росту экономики.

Ранее M24.ru сообщало, что Банк России ожидает по итогам 2015 года инфляцию на уровне 12–14 процентов или ниже.

"По итогам этого года мы прогнозируем инфляцию где-то между 12% и 14%, может быть, даже ниже 12%", – подчеркнула Набиуллина. При этом она отметила, что считает снижение инфляции любой ценой недальновидной стратегией.

"Скорость снижения инфляции будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться события, как будет изменяться ситуация в экономике. Очевидно, что попытка снизить инфляцию любой ценой была бы недальновидной стратегией", – сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что при принятии решения о снижении ключевой ставки до 14 процентов Банк России руководствовался целью снижения инфляции до 4 процентов в 2017 году и поддержания ее вблизи этого уровня в дальнейшем.