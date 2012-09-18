Авиакомпания Lufthansa подняла цены на билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 18 сентября поднимает цены на билеты. Подорожание коснется главным образом межконтинентальных рейсов.

Причиной подорожания Lufthansa называет возросшие издержки. По словам представителя авиаперевозчика, "все сейчас становится дороже".

Повышается преимущественно цена билетов на межконтинентальные рейсы. В их числе - полеты в США, Африку, Азию, Южную Америку и Ближний Восток. Теперь перелет эконом-класса из Германии в любом из данных направлений обойдется на 20 евро дороже, за исключением билета в США - он будет стоить на 30 евро дороже. Билет бизнес-класса подорожает на 60 евро, цена билета в первом классе повысится на сумму от 100 до 150 евро.

Изменения касаются и австрийской "дочки" авиакомпании Austrian Airlines. Цены на билеты швейцарской дочерней фирмы авиагиганта, компании Swiss пока остаются неизменными, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Последний раз до этого авиакомпания повышала цены в марте 2012 года.