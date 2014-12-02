Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 9%

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2014 год до 9 процентов. Ранее этот показатель составлял 7,5 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЭР Алексея Ведева.

Он также отметил, что вклад девальвации в инфляцию в текущем году составит более двух процентов. При этом в декабре ожидается инфляция ниже 1 процента.

"Базовое предположение - это стабилизация курса на текущем уровне и снижение потребительской активности", - добавил Алексей Ведев.

Замглавы минэкономразвитися считает, что основные покупки делаются обычно в ноябре, кроме того, многие товары покупались по старому обменному курсу, то есть распродавались запасы.

В среднем за год прогноз был повышен до 7,6 процента против сентябрьских 7,4 процента. Помимо этого, на 2015 год МЭР повысил прогноз по росту потребительских цен до 5,5 до 7,5 процента. В первом квартале следующего года Ведев ожидает, что динамика потребительских цен не должна превысить 10 процентов в годовом. А вклад девальвации рубля в инфляцию составит 4-4,5 процента.

Отметим, что после публикации обновленного прогноза Минэкономразвития на 2015 год российская валюта начала снижаться. При этом потери бюджета в 2015 году из-за ухудшения макроэкономической ситуации составят 50-90 миллиардов рублей, сообщил замглавы МЭР Алексей Ведев. Такие оценки МЭР делает из расчета среднегодового курса в 49 рублей за доллар и средней цены на нефть в 80 долларов за баррель.